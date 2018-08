Barga : fornaci di barga



Kme, firmato accordo su proroga ammortizzatori: 92 milioni gli investimenti in tre anni

lunedì, 20 agosto 2018, 13:33

di andrea cosimini

Si è concluso poco fa, a Roma, l'esame congiunto tra il ministero del lavoro, la regione, l'azienda Kme e le organizzazioni sindacali sulla richiesta di proroga per altri 12 mesi (ovvero un anno) degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello stabilimento di Fornaci di Barga. L'incontro si è risolto con la sottoscrizione di un accordo che rappresenta un ulteriore passo avanti, dopo il passaggio dalla solidarietà alla cassa integrazione straordinaria, in vista della scadenza di quest'ultima fissata per il 23 settembre.



La firma della proroga è stata accompagnata anche dall'annuncio di un piano di investimenti di 92 milioni complessivi (70 + 22), in tre anni, tra i quali, oltre quelli già annunciati, rientrano anche investimenti strutturali nel settore rame (in particolare per la realizzazione di un nuovo forno fusorio) e nel settore laminati.



"L'accordo - spiega Mauro Rossi, segretario della Fiom - interessa 495 lavoratori (sono esclusi quelli delle lingottiere) e riprende quello firmato il 2 agosto in provincia di Lucca. Importante la presenza di un funzionario regionale al tavolo anche perché la condizione era che la regione riconoscesse la validità dell'intervento sul territorio e che fosse suffragato, a sua volta, da un piano industriale di investimenti. Siamo quindi soddisfatti, anche se siamo consapevoli che ci sono variabili che non dipendono da noi".



"Abbiamo messo un bel tassello stamani - commenta, a sua volta, il segretario Uilm Giacomo Saisi - perché questo accordo ci dà respiro e ci permette di sederci ora al tavolo con l'azienda per la trattativa entro i primi di settembre. Con l'accordo del 2016, infatti, non eravamo riusciti a far rientrare in azienda tutti i lavoratori. Ora, invece, l'accordo ci dovrebbe garantire, entro settembre 2019, di far rientrare nello stabilimento tutti gli esuberi".