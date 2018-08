Barga : fornaci di barga



Kme, Saisi (Uilm): "Accordo che ci permette di guardare al futuro con più serenità"

lunedì, 20 agosto 2018, 15:32

Un altro anno di cassa integrazione straordinaria alla Kme di Fornaci di Barga. E' andata in porto la richiesta presentata questa mattina dall'azienda e dai sindacati al Ministero a Roma. Gli ammortizzatori sociali erano infatti in scadenza a settembre e questa firma consente di andare avanti per un altro anno in attesa che il piano di rilancio di Kme vada in porto e consenta di riassorbire tutte le maestranze. La proroga è stata firmata dai rappresentanti dei sindacati, i segretari provinciali di Uilm e Fiom, Giacomo Saisi e Mauro Rossi, assieme ai rappresentanti delle Rsu, dall'azienda tramite il direttore dello stabilimento, Michele Manfredi, e dal Ministero. Non solo ammortizzatori sociali. L'azienda ha infatti confermato gli investimenti milionari su base triennali rilanciando ulteriormente quanto già previsto.



A fare il punto della situazione e degli accordi è il segretario della Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi: "E' un accordo importante che prolunga gli effetti positivi di quelli già sottoscritti nel 2016 che non erano riusciti, tuttavia, a far rientrare in azienda tutto il personale dello stabilimento. L'ulteriore proroga di 12 mesi ci consente di guardare al futuro con più serenità: se il trend positivo di crescita degli affari e della produzione sarà confermato, riusciremo a ricollocare tutti i dipendenti. La proroga - prosegue - è comunque legata al piano di rilancio e rinascita dell'azienda e anche su questo fronte sono emerse novità assolutamente positive. Kme Italy, infatti, ha garantito al tavolo che per i prossimi tre anni è confermato l'investimento per la piattaforma energetica ma ha messo sul piatto ulteriori integrazioni: l'installazione di un nuovo forno fusorio per il rame e ingenti investimenti nel settore dei laminati. In tutto si parla di 93 milioni di euro in tre anni".



A breve il piano di rilancio, così come proposto, sarà presentato alla Regione: "Il progetto definitivo - conclude Saisi - da quanto dichiarato dall'azienda è nelle fasi conclusive e Kme attende la convocazione della Regione per poterlo presentare". Probabilmente se ne parlerà all'inizio di settembre.