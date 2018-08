Barga



Mastronaldi: "Pirogassificatore, offensivo l'atteggiamento di Kme"

lunedì, 13 agosto 2018, 19:17

Il consigliere di minoranza del comune di Barga, Luca Mastronaldi, interviene dopo il commento rilasciato dall'azienda Kme di Fornaci sul consiglio comunale del 6 agosto in merito al piano di rilancio aziendale.



"Come consigliere comunale di Barga - esordisce - ritengo offensivo l'atteggiamento arrogante e presuntuoso da parte di Kme che si permette di definire una farsa il consiglio comunale del 6 agosto".



"Il consiglio comunale - incalzail consigliere - rappresenta tutti i cittadini del nostro comune. Nessun componente del consiglio comunale si è mai permesso, pur nelle differenti vedute, di usare toni così provocatori nei confronti dell'azienda. Riconosco ad essa un ruolo importante e fondamentale nel tessuto industriale. Mi sono sempre posto in contrarietà a Kme per quanto concerne il progetto pirogassificatore, e non cambio sicuramente idea, anzi, dopo l'incontro credo ancor di più che la strada intrapresa non sia quella giusta. Trovare soluzioni alternative e compatibili con la salute pubblica non solo è auspicabile, ma è anche l'unica soluzione possibile".



"Mi sia consentita un'ultima osservazione - termina Mastronaldi -, l'unica farsa è stata una presentazione di un progetto che nulla ci ha detto in più rispetto a ciò che già sapevamo. Sono disponibile, come già detto in consiglio comunale, a vagliare nuove ipotesi. Resto fermamente contrario al progetto gassificatore".