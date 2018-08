Barga



Pirogassificatore, botta e risposta tra Asbuc e Bonini

mercoledì, 15 agosto 2018, 12:07

Botta e risposta a suon di lettere aperte e post su Facebook tra il presidente di Asbuc Onlus Barga, Francesco Feniello, e il primo cittadino di Barga, Marco Bonini, sulla questione riguardante il pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga. Alla prima lettera aperta di Feniello, indirizzata proprio al sindaco ed al direttore dell'azienda, è seguito un post di risposta, velatamente polemico, di Marco Bonini, a cui ha fatto seguito, a sua volta, un'altra replica del presidente Asbuc.



Tutto è partito con la lettera aperta di Francesco Feniello in reazione al consiglio comunale di lunedì 6 agosto al cinema Roma di Barga, dove si sono palesate le due posizioni divergenti dell'azienda e dell'amministrazione, e alle seguenti forti dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa da entrambe le parti.



Questo il suo contenuto integrale:



"Premetto che, personalmente, come già dichiarato pubblicamente, allo stato attuale, sono contrario alla costruzione del pirogassificatore per mancanza di idonei elementi di valutazione.

Ormai, da diversi mesi, sentiamo parlare del pirogassificatore. Sappiamo che tanti sono contrari alla sua realizzazione e alcuni favorevoli. Abbiamo letto sui giornali varie prese di posizione di autorità locali e dirigenti Kme, questi ultimi da apprezzare per aver portato in pubblico, per la prima volta, un loro progetto aziendale. In particolare abbiamo letto “Nessun passo in avanti” ma anche “Nessun passo indietro”. Queste citazioni sono state pronunciate rispettivamente dal sindaco e dal responsabile Kme. Abbiamo partecipato al consiglio comunale straordinario presso il cinema Roma ove abbiamo ascoltato gli oratori (amministratori locali e dirigenti Kme). Nel corso del consiglio comunale qualche elemento in più, rispetto al passato, è stato fornito come più chiara è sembrata la posizione del sindaco e credo dell'intero consiglio comunale. Nonostante questo e la bellissima presentazione del progetto di rilancio aziendale, i cittadini, come ho avuto modo di confrontarmi, sono rimasti con seri dubbi sulla questione del miglioramento ambientale e rispetto del territorio. Certo, tutti insieme, dobbiamo garantire lo sviluppo dell'azienda e salvaguardare i posti di lavoro ma, in primis, dobbiamo tutelare la salute dei cittadini, dei lavoratori e del territorio in cui si vive per lasciarlo tale ai nostri figli. Molte cose sono state dette ma, a mio avviso, tante cose non sono state dette ecco perché, ad oggi, non abbiamo capito il significato della frase “ Nessun passo in avanti” e quello di “ Nessun passo indietro”.



Dopo il consiglio comunale, abbiamo letto gli articoli “abbastanza forti” nei confronti del primo cittadino, ormai bypassato dalla Kme che, convinta dell'iter procedurale di competenza regionale, anche per l'eventuale variante al piano regolatore vigente, non comunica più con l'amministrazione locale ma direttamente con la Regione Toscana (questa almeno è la mia percezione) ente che, ha approvato la, ormai, nota delibera di giunta (in assenza dell'unico rappresentante di zona, assessore Marco Remaschi).



Analizzando le frasi “Nessun passo avanti“ e "Nessun passo indietro” si capisce che qualche accordo e/o incontro era stato fatto. Proprio in merito a questi incontri, ammessi pubblicamente dal sindaco nel corso del consiglio comunale, chiedo alcuni chiarimenti in base a delle voci che, da tempo, circolano in paese. In particolare, se corrisponde al vero, il fatto che presso la Regione Toscana, alla presenza del presidente regionale e di due politici locali, durante uno di questi incontri, un funzionario della Kme, disturbato dalle parole pronunciate dai nostri politici, si alzava dal tavolo per abbandonare la stanza. Successivamente, bloccato dal presidente Rossi, rimaneva al suo posto.



Con grande amarezza ho letto, proprio in questi giorni, un articolo pubblicato su un quotidiano locale ove responsabili della Kme dichiarano di aver partecipato ad una sceneggiata e non al consiglio comunale nel corso del quale il sindaco, a loro dire, avrebbe recitato un copione predisposto in precedenza ed altrove. Gravissime affermazioni che il sindaco dovrebbe contestare fornendo chiarimenti ai cittadini presenti quella sera. Infatti, la “sceneggiata” recitata dagli attori sul palco non è piaciuta al pubblico in sala. Le parti in causa chiariscano quello che non è stato detto e dove è stato predisposto il “copione” perché, se risultasse vero, sarebbe una presa in giro nei confronti della cittadinanza tutta.



Concludendo, vorrei suggerire al sindaco, in qualità di autorità di P.S. e Sanitaria Locale, se veramente contrario alla costruzione del pirogassificatore, qualora ritenuto dannoso per l'ambiente e la salute dei cittadini, di aggiornare il regolamento di igiene locale inserendo una norma per vietare sull'intero territorio comunale la costruzione di inceneritori, pirogassificatori e simili impianti al fine di tutelare la salute pubblica. In tal senso, anche la Regione Toscana, a mio modesto avviso, pur approvando una eventuale variante al Piano Regolatore Vigente, nulla potrebbe variare nel regolamento d'igiene locale. Tale norma restituirebbe al sindaco il “potere” di decidere, in piena autonomia, così come è giusto che sia, il destino del suo territorio ed in particolare la tutela della salute pubblica, migliorando così la qualità della vita, sua, dei suoi cittadini e dei numerosi ospiti presenti sul territorio (turisti), nonché quella degli stessi operai impiegati presso lo stabilimento. Ricordiamoci che la competenza territoriale viene stabilita dai confini comunali così come delimitati e, ricordiamoci anche che, l'aria non ha confini. Quindi, la competenza a tutelare tale bene (l'aria) è anche dei paesi limitrofi ed in tale ottica, il diritto di esercitare azioni, per la tutela della salute, al di fuori della competenza del territorio del comune di Barga, spetta anche ai cittadini residenti nei comuni limitrofi non essendoci, a mio parere, limiti territoriali".



Il sindaco di Barga Marco Bonini, alla lettera a lui indirizzata, ha quindi replicato con un post su Facebook che riportiamo integralmente:



“Leggo con attenzione e un pizzico di amarezza la lettera del presidente dell’Asbuc, che fra l’altro arriva dopo la mia risposta a Kme sul consiglio definito farsa e sceneggiata. I consigli comunali rappresentano il luogo di discussione e decisione per l’intera comunità, ancor di più lo è stato il consiglio al Cinema Roma sul pirogassificatore, sia per l’argomento che per la tanta partecipazione. L’attacco dell’azienda prende spunto dal fatto che già alla Festa dell’Unità, da parte mia in primis e dagli altri esponenti PD intervenuti, era stato espresso il proprio disappunto a questo progetto.

Se comunque il presidente dell’Asbuc vuole questo chiarimento, forse significa che conosce poco sia il sindaco sia il funzionamento del consiglio comunale, che decide in base alle discussioni e le argomentazioni portate dagli intervenuti. Oppure che l’appuntamento di maggio 2019 (le prossime elezioni amministrative, ndr) si avvicina e tutto passa in secondo piano: rapporti, stima reciproca e quanto altro”.

Al post del primo cittadino, è quindi seguita la contro-risposta del presidente Asbuc Francesco Feniello che ha ribadito, in sostanza, la richiesta di chiarimenti contenuta nella prima lettera.



Eccone il contenuto:



"Premetto che pur avendo massima stima e fiducia nel sindaco di Barga, nel suo operato e in quello del consiglio comunale mi rammarico del fatto che, forse, preso dall'enfasi del momento e dalla fretta di rispondere, il sindaco Marco Bonini, non ha fornito risposta ai quesiti posti né ai suggerimenti dati.



Per quanto precede sarò pìù chiaro riformulando i quesiti: risulta vero un incontro presso la Regione Toscana tra due rappresentanti delle istituzioni, il presidente Rossi e un rappresentante della Kme? E risulta vero che quest'ultimo si è alzato per lasciare la stanza? Può il sindaco proporre al consiglio di approvare una variante al regolamento d'igiene comunale per inserire una norma di divieto di realizzazione di pirogassifigatori e impianti simili per tutelare la salute pubblica?

In merito alle affermazioni nella parte finale della replica posso dire, all'amico sindaco Marco Bonini, che, conosco bene il funzionamento dei consigli comunali, luoghi ove gli amministratori locali discutono ed approvano gli argomenti trattati mediante deliberazioni votate a maggioranza (organo collegiale locale) ed in quella sede non mi risulta sia stato deciso e approvato qualche documento né chiesto ai consiglieri di votare per l'approvazione di atti a seguito delle discussioni e delle argomentazioni portate dagli intervenuti. Fino ad oggi non avevo mai pensato di candidarmi alle prossime elezioni e, quindi, lo ringrazio per il suggerimento. Da ora in poi inizierò a pensare a questo e, se dovessi candidarmi, qualora eletto, lo vorrei come vice-sindaco per confermare la mia stima alla sua persona, al suo operato quale sindaco e quale cittadino di Barga".