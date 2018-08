Barga : fornaci di barga



Pirogassificatore, FI e Lega insieme: "Positiva la proposta di Kme"

giovedì, 16 agosto 2018, 18:13

In attesa della presentazione ufficiale del progetto da parte di Kme, i gruppi di Forza Italia e Lega di Barga si sono incontrati ed hanno discusso del consiglio comunale tenutosi a Barga il 6 agosto, durante il quale i vertici aziendali hanno illustrato il piano di rilancio aziendale previsto per lo stabilimento di Fornaci di Barga.

“Vogliamo chiarire - esordiscono - che non tutto il consiglio comunale si è schierato per il "no" a priori al pirogassificatore, come invece dichiarato dal sindaco Bonini. Di fatto ci risultano posizioni attendiste, con la riserva di aspettare la presentazione ufficiale. Del resto nessuna mozione è stata votata dal consiglio e gli interventi sono stati limitati dalle continue interruzioni ad opera di alcuni presenti nel pubblico".

"Forza Italia e Lega - affermano -, avendo avuto ampie spiegazioni e dati, in occasione di recenti incontri avuti separatamente presso la direzione Kme, ribadiscono, come in precedenti comunicati, di ritenere positiva la proposta aziendale, sia sotto il profilo della diminuzione dell'impatto ambientale degli inquinanti rilasciati in atmosfera, sia dal punto di vista del rilancio occupazionale con ricadute positive per l'economia circostante".

"In particolare - proseguono - prendiamo atto di alcuni punti salienti e fondamentali: l'azienda in questi anni ha dimostrato che il ricatto occupazionale non esiste, gli esuberi da 200 sono già scesi a 76, grazie alla ripresa graduale dello stabilimento, con un'oculata ed efficiente gestione, che ha riportato in crescita la sua produttività in tonnellate annue e potrebbe a breve azzerare gli attuali esuberi; il progetto del pirogassificatore così come presentato va incontro alle disposizioni europee in vigore dal 2022, con un abbassamento globale delle emissioni Kme; se il progetto fosse approvato dagli organi preposti, chiederemo fermamente uno stringente sistema di controlli per garantire l'assoluta veridicità delle emissioni, per la sicurezza e la tranquillità di tutti noi cittadini".

"Inoltre - concludono - ci applicheremo affinché l'azienda sia più trasparente possibile per la sicurezza e l'armonia della cittadinanza ed anche e soprattutto perché si renda disponibile ad una collaborazione destinata ad un forte sviluppo sociale, come già richiesto nell'ambito di un binomio azienda- cittadini".