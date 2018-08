Barga : fornaci di barga



Pirogassificatore, incontri ravvicinati del terzo tipo

domenica, 19 agosto 2018, 15:57

di loreno bertolacci

La calda estate barghigiana sembra ancora più calda con l’accensione del... pirogassificatore, pardon, delle varie discussioni tra enti, aziende, comitati, politici, sindaci etc.; discussioni e pubblicazioni che si alternano, si susseguono, si implementano per poi naufragare di fatto in una totale confusione agli occhi increduli dei cittadini della valle.



Subire decisioni calate dall’alto senza il consenso popolare non è democratico, nascondere “incontri ravvicinati del terzo tipo” con soggetti “alieni” dalla nostra realtà territoriale senza rendere partecipe la gente è ancora peggio. Ma allora che si fa? Si prova a riassumere, si prova a descrivere temporalmente gli eventi che si sono succeduti, le prese di posizione dei vari soggetti implicati più o meno nella vicenda pirogassificatore, posizioni mutevoli nel tempo, per poi tentare di trarne delle logiche conclusioni. Ma non sempre tutto questo è facile, soprattutto quando i tasselli del grande mosaico politico non si incastrano o mancano dei pezzi come quelli evidenziati dal presidente dell’Asbuc Francesco Feniello.



Un passaggio importante per la collettività quello rilevato dallo stesso Feniello: quello del rendere da subito pubblico e trasparente qualsiasi incontro fatto con alti funzionari della regione, amministratori locali, politici nazionali e dell’azienda Kme, spiegando quello che stava succedendo. Non risulterebbe ai cittadini che detti incontri siano stati sufficientemente pubblicizzati o quanto meno la percezione è stata questa. Nell’agone politico certi personaggi si sono mantenuti per tanto tempo nell’ombra. Nessuno era riuscito a capire quali fossero le reali intenzioni dell’amministrazione comunale piuttosto che degli esponenti politici locali fino ad una apparentemente più chiara presa di posizione in queste ultime fasi del dibattito, si fa per dire.



Il consiglio comunale pubblico organizzato al cinema Roma di Barga però viene definito “sceneggiata” da parte dell’azienda Kme e forse anche da molti cittadini di Barga: “sceneggiata” con copione redatto in precedenza ed altrove. Ma allora a cosa e, soprattutto, a chi dobbiamo credere? Il presidente dell’Asbuc insiste sul conoscere i nomi dei personaggi politici che si sono incontrati alla regione con Rossi un po’ di mesi fa ma questi nomi non vengono fuori.



Alla richiesta, forse dopo una più attenta riflessione sulla questione pirogassificatore, si accoda anche il consigliere comunale di Forza Italia Guido Santini che esordisce: “Prendo spunto dal botta e risposta fra il sindaco di Barga ed il presidente Asbuc: anch’ io sarei curioso di sapere se effettivamente, come riporta Feniello, c'è stato un incontro presso la Regione Toscana fra due politici locali ed un funzionario Kme alla presenza del presidente Rossi. Chi c'era quel giorno in Regione e perché non si è detto niente di ufficiale a riguardo?”



Il primo cittadino di Barga dichiara di abbandonare la strada dei social per far conoscere le sue azioni e prese di posizione, quindi non ci rimane che attendere comunicazioni ufficiali. Nel frattempo, per il comune cittadino, tanti dubbi rimangono. Sarà tutto vero quello che ci dicono? Questi “incontri ravvicinati”, non si sa di che tipo, ci saranno stati veramente? La gente ha diritto di sapere, a maggior ragione quando è in gioco la propria salute, su questo non vi sono dubbi. E forse ha ragione Bonini nelle sue conclusioni: “Meglio chiudere la polemica ed incontrare chiunque voglia approfondire la questione allo scopo di arrivare ad una positiva soluzione per il territorio, per i lavoratori e per l'azienda, con un invito a tutti a fare fronte comune e evitare inutili polemiche e strumentalizzazioni”.



D’ora in avanti quindi “fatti e non parole“ vogliono sperare i cittadini di Barga e dintorni. Dopo l’estate un autunno altrettanto caldo ci attende, in vista anche delle imminenti elezioni comunali dove si intravedono già diversi potenziali canditati che potranno confrontarsi per il posto dell’attuale primo cittadino cavalcando, si fa per dire, la questione pirogassificatore, questione in grado di spostare tanti voti e se ne sono accorti tutti, forse con un po’ di ritardo. Intanto fuori i nomi di quell’incontro a Firenze.