Scambio di droga in un parcheggio, due arresti

martedì, 28 agosto 2018, 13:06

Sono stati notati in atteggiamento sospetto all’interno di un auto, mentre erano in sosta in un parcheggio a Fornaci di Barga. Con discrezione, i militari del nucleo operativo sono riusciti ad avvicinarsi e a cogliere uno scambio, fulmineo, tra i due. Dopodiché il passeggero, un uomo straniero di origine magrebina, è sceso dal mezzo e si è allontanato, prima a piedi, e poi su uno scooter che aveva in precedenza parcheggiato poco lontano, mentre l’altro si è allontanato alla guida dell’auto in direzione opposta.

Immediatamente i carabinieri, ipotizzando uno scambio di droga, si sono messi all'opera per acquisire le prove del reato. Poco dopo, infatti, due pattuglie, in modo separato tra loro, hanno seguito i due e, insieme ai commilitoni di due “gazzelle” del nucleo radiomobile, nel frattempo allertati, li hanno fermati e controllati.



Una brillante operazione che ha portato all'arresto di B. C., 36enne di Castelnuovo di Garfagnana, disoccupato e con precedenti di polizia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e T.T,. 34enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tunisino, al momento dei controlli, è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro, circa 2 mila euro, ritenuta provento di spaccio e, quindi, sequestrata. Il garfagnino, invece, è stato trovato in possesso di un quantitativo di droga rinvenuto nell’abitacolo dell’auto, una dose da tre grammi di eroina, un flaconcino di metadone e un pezzo da 5,2 grammi di hashish e della somma di 725 euro rinvenuta nel portafoglio. Inoltre altri due pezzi per un totale di 7,6 grammi di hashish e una dose di 0,6 grammi di marijuana sono stati rinvenuti nel portabagagli dell’auto.

Visto quanto accertato, i carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell'uomo, rinvenendo diversi pezzi di hashish per un peso complessivo di 98,2 grammi, diverse dosi di marijuana, pari a 11 grammi, nonché a cinque flaconcini di metadone.

I due, su disposizione del P.M. di turno, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia di Castelnuovo, in attesa del rito per direttissima in programma per la mattinata stamani. L'udienza ha convalidato l'arresto e, a cura dei difensori, sono stati richiesti i termini a difesa. La data dell’udienza del processo è stata quindi fissata per il 24 settembre. Il giudice ha disposto la liberazione e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



L'operazione rientra nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”, con servizi a largo raggio su tutto il territorio della Garfagnana e della Mediavalle da parte dei carabinieri del comando della compagnia di Castelnuovo Garfagnana. Nella giornata di ieri è stato infatti predisposto un servizio di prevenzione e contrasto dei reati in genere, attuato con 15 pattuglie di tutte le articolazioni della compagnia. Sotto stretta osservazione il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolar modo l’attenzione è stata focalizzata sui centri urbani di Gallicano, Fornaci di Barga e Bagni di Lucca, dove sono stati eseguiti diversi controlli sulle principali vie di comunicazione e nei principali luoghi di aggregazione giovanile. Anche questa volta numerosi mezzi fermati e persone controllate.