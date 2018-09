A Barga si presenta lo studio epidemiologico aggiornato

Altri articoli in Barga

martedì, 25 settembre 2018, 15:23

Si è svolto oggi l'incontro tra la direzione aziendale ed il coordinamento nazionale sindacale del gruppo Kme, facente seguito al vertice preliminare "lucchese" di martedì scorso, per discutere della situazione degli stabilimenti di Fornaci di Barga, Serravalle Scrivia e Firenze e sul rinnovo del contratto aziendale

lunedì, 24 settembre 2018, 17:12

Simone Simonini, segretario territoriale della Lega, interviene in merito alla mozione richiesta dalla consigliera Francesca Tognarelli, da discutere giovedì nel consiglio comunale di Barga, sull’operato del ministro dell’interno Matteo Salvini

lunedì, 24 settembre 2018, 13:31

Il console generale americano a Firenze, Benjamin Wohlauer, venerdì scorso, 21 settembre, ha visitato Sommocolonia per conoscere in prima persona il luogo dove è avvenuta la Battaglia del 26 dicembre 1944 che vide in prima linea la Divisione Buffalo dell'esercito americano

venerdì, 21 settembre 2018, 17:13

Anche la Polisportiva Val di Lago prende posizione contro il pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga invitando a fare altrettanto a tutte le altre associazioni e comitati presenti sul territorio

venerdì, 21 settembre 2018, 14:56

Il gruppo per l'ambiente "La Libellula" torna a contrastare il progetto del pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga puntando i riflettori, questa volta, sulla probabile svalutazione immobiliare in Valle del Serchio a seguito della realizzazione dell'impianto

giovedì, 20 settembre 2018, 14:33

È la barghigiana Sara Morganti ad aggiudicarsi il titolo di campionessa del mondo di para-dressage, ai FEI World Equestrian Games di Tryon 2018, conquistando la medaglia d’oro, nell’Individual Test del Grado I, con un punteggio di 74.750 percento