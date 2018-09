A Loppia un convegno sull'antica pieve

Altri articoli in Barga

martedì, 4 settembre 2018, 18:04

In questi giorni a Barga, ormai nota come “The most Scottish town in Italy”, è possibile incontrare i tanti partecipanti della Scuola di musica canto e ballo scozzese diretto di Hamish Moore, con i loro strumenti sempre alla mano e apprezzare i bellissimi suoni della musica celtica e gaelica nelle...

martedì, 4 settembre 2018, 15:05

Sono quasi 500 le firme raccolte sul portale avaaz.org contro la realizzazione del pirogassificatore a Fornaci di Barga. La petizione, da inviare al consiglio regionale toscano, è stata pubblicata sul sito il 1 settembre e, in pochissimi giorni, ha suscitato subito un ampio numero di adesioni

martedì, 4 settembre 2018, 12:57

Nell’ambito del Barga Scottish Festival si terrà un appuntamento dedicato a John Bellany, artista considerato uno dei più autentici rappresentanti delle nuove tendenze della pittura contemporanea e il più importante artista della sua terra

lunedì, 3 settembre 2018, 10:23

Il movimento "La Libellula" chiede alla popolazione di informarsi sugli effetti di un pirogassificatore in Valle del Serchio e rinnova l'appello ai sindaci che non si sono ancora espressi a prendere una posizione decisa contro la sua realizzazione

lunedì, 3 settembre 2018, 08:51

Gli incontri informativi continuano il 12 settembre alle 10 sempre nella sede del Cnv e il 18 settembre in Mediavalle al Centro per l'Impiego di Fornaci di Barga alle 17

sabato, 1 settembre 2018, 11:24

Il segretario territoriale della Lega, Simone Simonini, interviene dopo l'incontro avvenuto mercoledì con la dirigenza Kme a Fornaci di Barga smentendo l'indiscrezione di un certo imbarazzo dei vertici locali del partito perché l'incontro sarebbe avvenuto all’insaputa del segretario e del suo vice