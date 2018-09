Barga



Al Barga Scottish Festival un appuntamento dedicato a John Bellany

martedì, 4 settembre 2018, 12:57

Nell’ambito del Barga Scottish Festival si terrà un appuntamento dedicato a John Bellany, artista considerato uno dei più autentici rappresentanti delle nuove tendenze della pittura contemporanea e il più importante artista della sua terra. Le sue opere sono esposte anche al Museum of Modern Art di New York, al Tate Britain e fanno parte della collezione della National Galleries of Scotland di Edimburgo; inoltre Bellany è stato considerato il più importante ed influente pittore scozzese di questi decenni, come dichiarato più volte dall’autorevole The Sunday Times, e colui che segnò il nuovo orgoglio dell’arte figurativa della Scozia e che fu onorato nel 1994 del titolo di Baronetto per alti meriti artistici dalla Regina Madre.

Domenica 9 settembre, alle 17, nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi in Barga, verrà presentato il libro di Helen Bellany The restless wave – My two livel with John Bellany; sarà questa l’occasione per rincontrare gli amici di John ed Helen che ci parlerà del volume che gli ha voluto dedicare.