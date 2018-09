Barga : fornaci di barga



Approfitta dell'assenza della badante per derubare un'anziana: arrestato

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:09

Un 19enne di Barga, E. A. B., di origini marocchine, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato arrestato nella tarda mattinata di ieri a Fornaci dalla locale stazione dei carabinieri per furto in abitazione.

Verso le 11.20 di ieri, infatti, notando la porta d’ingresso rimasta accostata, il giovane si era introdotto all’interno di un’abitazione di via della Repubblica di Fornaci di Barga, imbattendosi subito nell’86enne proprietaria di casa, con la quale si giustificava di essere alla ricerca di lavoro. Il malfattore, vistosi ormai scoperto, nell’uscire dall’abitazione si è impossessato con destrezza di un orologio, con cassa in oro del valore di 400 euro, appoggiato su un mobile vicino l’ingresso, allontanandosi velocemente.



La circostanza è stata notata da un commerciante e dalla badante dell’anziana la quale era momentaneamente uscita da casa. Le persone insospettitesi del comportamento anomalo del giovane hanno chiamato il numero d’emergenza 112 segnalando quanto avvenuto. La centrale operativa ha quindi dirottato sul luogo la pattuglia della stazione competente per il territorio che ha preso contatti con i richiedenti e con la vittima, acquisendo tutti gli elementi utili al rintraccio del malvivente.

Il giovane è stato individuato e rintracciato nell’immediatezza presso il proprio domicilio, posto nelle vicinanze dell’abitazione dell’anziana vittima. I militari hanno recuperato anche la refurtiva.

Sulla scorta di quanto accertato i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato della persona, che su disposizione del P.M. di turno è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo in programma per stamattina.

A seguito dell’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato e, a cura dei difensori, richiesti i termini a difesa. La data dell’udienza del processo è stata fissata per il 4 ottobre. Il giudice ha disposto la liberazione e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quotidianamente per due volte al giorno.