Barga



Barga diventa più “internazionale” con lo Scottish Festival

martedì, 4 settembre 2018, 18:04

In questi giorni a Barga, ormai nota come “The most Scottish town in Italy”, è possibile incontrare i tanti partecipanti della Scuola di musica canto e ballo scozzese diretto di Hamish Moore, con i loro strumenti sempre alla mano e apprezzare i bellissimi suoni della musica celtica e gaelica nelle piazze del centro storico.

Proprio per questo motivo, oltre a rendere omaggio al forte legame con la Scozia dovuto ai tanti Barghigiani che sono emigrati li molti anni fa è stato organizzato la terza edizione del Barga Scottish Festival che si terrà dal 6 al 9 settembre grazie ad una bellissima sinergia fra alcune associazioni e realtà commerciali e il Comune di Barga.

Ecco il programma:

Giovedì 6 settembre “Polenta e Cornamusa – Polenta and Bagpipes” una serata conviviale con on i partecipanti della Scuola di musica, canto e ballo scozzese di Hamish Moore ed i Polentari di Filecchio (Cantina del Vino in loc. Lato, ore 19,30 euro 20 su prenotazione – 0582 724202).

Venerdì 7 settembre “The Cathedral of Barga” presentazione del libro e breve visita guidata del Duomo in inglese sul Duomo organizzata dal Valdilago e Istituto Storico Lucchese (Duomo di Barga ore 17. Mentre alle ore 21 ci sarà il Concerto di Gala con i musicisti della Scuola di musica, canto e ballo scozzese diretto da Hamish Moore (Volta dei Menchi).

Sabato 8 settembre, Allo Shamrock Pub il Barga Celtic Supporters Club presenta il libro “Ti amerei anche se vincessi” che parla della tifoseria per la squadra nazionale della Scozia con a seguire una cena sociale tipicamente scozzese presso il Bar del Paolo Gas. La manifestazione termina alle ore 21 con un bel concerto di musica celtica con il complesso “The Swinging Kilties sempre presso lo Shamrock Pub.

Domenica 9 settembre nel contesto del tradizionale mercatino mensile dell’artigianato nel centro storico, un angolo dedicato alla Scozia: The Scottish Corner con stands che promuovono prodotti e tradizioni scozzesi (Piazza Garibaldi, Museo Stanze della Memoria Piazza Sargentoni)

La giornata si arricchisce con due eventi culturali: alle 15,30 allo Scottish Corner l’incontro con la nota scrittrice scozzese Karen Campbell ed a seguire alle 17,00 nella Sala Consiliare del comune la presentazione del libro di Helen Bellany “The restless wave. My two lives with John Bellany”. L’autrice racconterà il suo rapporto con il grande artista John Bellany, molto legato, come lei stessa, a Barga.

Per chiudere la giornata il ristorante il Giro di Boa propone a partire dalle ore 18 l’Apericena scozzese per poter gustare tanti piatti tradizionali.

Tutti gli eventi di sabato e domenica saranno accompagnati dal suono delle cornamuse scozzesi.