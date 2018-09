BargaJazz Festival, concerti e seminari con "Autumn Lives"

Altri articoli in Barga

lunedì, 17 settembre 2018, 15:03

I dati li espone il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che su questo ha condotto in proprio uno studio che elabora i dati Istat dell’ultimo censimento acque per uso potabile, quello diffuso a fine dicembre 2017 su rilevazioni condotte nel 2015

lunedì, 17 settembre 2018, 14:59

Un altro incontro decisivo per il futuro dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga e i lavoratori mercoledì mattina, 19 settembre, nella sede dell'azienda. Attorno al tavolo si troveranno i dirigenti dell'azienda, i sindacati e il coordinamento nazionale di Fiom, Fim e Uilm.

lunedì, 17 settembre 2018, 09:29

Il main sponsor dell'iniziativa, VIERO, gia' presente a Pistoia 2017, conferma il suo impegno per l'Arte accompagnando il lavoro di Da Prato anche a Palermo dove l'artista si avvarrà anche del sostegno tecnico-logistico di OXO Collection – The Gallery, una giovane Galleria d'arte contemporanea recentemente avviata a Barga

sabato, 15 settembre 2018, 10:09

Il consigliere di minoranza di Barga, Luca Mastronaldi, ha inoltrato al sindaco Marco Bonini una richiesta d’integrazione del piano d’igiene comunale al fine di evitare un peggioramento della qualità dell'aria

venerdì, 14 settembre 2018, 17:29

Mattinata di festa al Campone di Ivano Carlesi a Fornaci di Barga, dove i bambini del campo estivo si sono cimentati nel I Trofeo di atletica leggera giovanile. Un evento organizzato per celebrare a Fornaci il Mennea Day e che ha dimostrato anche come la struttura sarà, in futuro, perfettamente...

venerdì, 14 settembre 2018, 12:38

Il movimento per la difesa dell'ambiente "La Libellula" interviene dopo le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal primo cittadino di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei che ha dichiarato di sentirsi amareggiato per il “progressivo imbarbarimento” del dibattito che si sta sviluppando attorno alla questione del gassificatore di Kme