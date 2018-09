Cade dalla spalletta del Lungarno, muore giovane di Barga

Altri articoli in Barga

giovedì, 13 settembre 2018, 15:49

Weekend a base di buon cibo e prodotti artigianali e tessili dedicato alla stagione autunnale, in programma sabato 15 e domenica 16 settembre. La mostra-mercato, aperta al pubblico ad ingresso gratuito e con orario continuato 10-19, si propone come una grande festa per tutti nella piazza della tenuta

giovedì, 13 settembre 2018, 14:22

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene per mettere in risalto le criticità in vista del nuovo anno scolastico all'istituto comprensivo di Barga

giovedì, 13 settembre 2018, 11:46

Il progetto ha visto coinvolti i giovani in un’attività formativa sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente. Oggi il percorso formativo si chiude con la divulgazione del patto di corresponsabilità sul tema della sicurezza

mercoledì, 12 settembre 2018, 17:16

La Libellula ha inviato ieri, al protocollo del comune di Barga, una PEC indirizzata al sindaco Marco Bonini contenente una richiesta affinché egli provveda ad attuare al più presto una modifica al regolamento di igiene vigente, tale da introdurre un vincolo che blocchi la costruzione di impianti di trattamento termico...

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:41

L'ente di San Micheletto ha accolto la richiesta di Palazzo Ducale di destinare 18 mila e 300 euro dei 47 mila del contributo per l'acquisto di arredi per i laboratori e i tendaggi dell'ISI di Barga, alla sostituzione di porzione della tubazione di riscaldamento della medesima scuola

martedì, 11 settembre 2018, 10:39

Gino Da Prato, lucchese nel mondo, figlio di emigranti barghigiani a Newton Stewart ed oggi importante imprenditore nel settore della moda, è stato determinante nella raccolta fondi per la costruzione dell'ospedale in Scozia da 21 milioni di sterline