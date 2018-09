Corso di "latte art" all'alberghiero a Barga

Altri articoli in Barga

mercoledì, 26 settembre 2018, 17:26

I drink internazionali, come realizzarli professionalmente e correttamente, saranno l’argomento principale del corso per bartender che si terrà da fine Ottobre. Aperto a tutti (principianti e barman) è organizzato da AIBM Project (Associazione Italiana Bartender & Mixologist) in collaborazione con l'ISI di Barga

martedì, 25 settembre 2018, 15:23

Si è svolto oggi l'incontro tra la direzione aziendale ed il coordinamento nazionale sindacale del gruppo Kme, facente seguito al vertice preliminare "lucchese" di martedì scorso, per discutere della situazione degli stabilimenti di Fornaci di Barga, Serravalle Scrivia e Firenze e sul rinnovo del contratto aziendale

martedì, 25 settembre 2018, 08:44

L’evento di presentazione si terrà presso l’aula Magna dell’I.S.I. di Barga mercoledì 3 ottobre alle 21 ed interverranno il dottor Fabio Voller (ARS), la dottoressa Daniela Nuvolone (ARS), Il dottor Gaetano Licitra (ARPAT) ed il professor Annibale Biggeri

lunedì, 24 settembre 2018, 17:12

Simone Simonini, segretario territoriale della Lega, interviene in merito alla mozione richiesta dalla consigliera Francesca Tognarelli, da discutere giovedì nel consiglio comunale di Barga, sull’operato del ministro dell’interno Matteo Salvini

lunedì, 24 settembre 2018, 13:31

Il console generale americano a Firenze, Benjamin Wohlauer, venerdì scorso, 21 settembre, ha visitato Sommocolonia per conoscere in prima persona il luogo dove è avvenuta la Battaglia del 26 dicembre 1944 che vide in prima linea la Divisione Buffalo dell'esercito americano

venerdì, 21 settembre 2018, 17:13

Anche la Polisportiva Val di Lago prende posizione contro il pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga invitando a fare altrettanto a tutte le altre associazioni e comitati presenti sul territorio