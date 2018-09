Barga



Da Prato espone a Palermo con il supporto di Oxo Collection

lunedì, 17 settembre 2018, 09:29

Dopo "Pistoia 2017 – L'Arte al posto della Pubblicita" Fabrizio Da Prato espone a Palermo – Capitale della Cultura 2018 – le sue opere "effimere". Il Cristo pantocratore onnipotente questo è il soggetto da cui Da Prato estrapola il disegno magistrale degli occhi.



L'occhio è carattere distintivo di un volto e spesso rappresentato con valori differenti, dal sacro all'occulto e via dicendo. L'occhio in questo caso ha uno stile Bizantino ma ricorda quello Arabo come è tangibile nei Pupi Siciliani. La Chiesa intesa come antico luogo di comunicazione vede il cristo pantocratore dominare dall'alto con il suo sguardo che penetra il corpo e l'anima del suo fruitore; ora l'onnipotente esce dal luogo sacro e pone il suo occhio ad osservazione severa e dolce: esso è anche monito e sentinella sulla strada colonizzata dal verbo imperante: "STREET". È qui che l'occhio onnipotente sosta per un breve ma intenso sguardo su l'umanità, qui effimeri atti pittorici rubano la scena alla pubblicità.



Il linguaggio rappresenta il passato il presente e il futuro. Per Da Prato il passato più rappresentativo è quello arabo da cui deriva tutta la nostra cultura moderna, soprattutto matematica.Gli Arabi nell'anno in cui conquistano la Sicilia pubblicano il libro sull' "algebra" e calcolano il quadrato al cubo (a Palermo c'è la Cuba)



Oggi il linguaggio si è spostato dal bacino mediterraneo all'oceano Pacifico e il verbo è cinese. Per questo motivo l' "Occhio" di Da Prato è dipinto su stilemi arabo normanni con il suo fare pittorico, il tutto immerso nel colore rosso, giallo e oro con scritte tendenti al blu e l'icona è descritta dalla parola "OCCHIO" in Arabo e Cinese.



Tutto il lavoro su Palermo è condotto da Da Prato attraverso una ricerca, un viaggio digitale, che virtuale non è più quando si concretizza in azioni mente-mano-occhi. Il web ha portato l'artista sulla strada, nelle piazze tra la storia e la cultura popolare; tutto a portata di mano o meglio di "clic". Si assapora la sensazione di muoversi in una realtà congelata: tutto si ferma in un preciso momento temporale al passaggio di un obbiettivo che registra immagini.



Il main sponsor dell'iniziativa, VIERO, gia' presente a Pistoia 2017, conferma il suo impegno per l'Arte accompagnando il lavoro di Da Prato anche a Palermo dove l'artista si avvarra' anche del sostegno tecnico-logistico di OXO Collection – The Gallery, una giovane Galleria d'arte contemporanea recentemente avviata a Barga (LU)



Opere installate stamani a Palermo - Piazza Tarzana' - La Cala. Con: Fabrizio Da Prato - Giorgia Madiai - Gio' Brega - Walter Tognocchi e gli installatori di Alessi Spa, Marino e Giuseppe.