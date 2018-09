Barga : fornaci di barga



GAS Garfagnana: "No al pirogassificatore"

venerdì, 7 settembre 2018, 20:33

Il dissenso verso il progetto del pirogassificatore Kme sta sempre più risalendo la Valle del Serchio e questa volta a dire il proprio "no" convinto è il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) della Garfagnana con sede a Castelnuovo.



I membri di questo GAS, attivo dal 2011, cui mediamente corrispondono 25-30 famiglie che hanno scelto di rifornirsi di alimenti a km zero, preferibilmente biologici, esprimono forte preoccupazione: "E' nuova possibile fonte di inquinamento - dichiarano - che avrebbe un'inevitabile e pesante ricaduta sull'intera nostra catena alimentare e ovviamente sulla salute di tutti. Ciò che è prioritario nella filosofia dei Gas, accanto all'aspetto etico che ruota intorno al cibo, è proprio la sua qualità. E quale qualità possiamo ricercare nei prodotti alimentari coltivati e allevati all'ombra di un pirogassificatore che smaltirà 100 mila tonnellate di pulper l'anno?"



"Chi sceglie la via del consumo critico come fanno i GAS - continuano - stringe un forte legame con l'ambiente e con le tradizioni agricole e gastronomiche di un dato territorio, quindi non accetta sue deturpazioni e il venire meno di un approccio globalmente sostenibile verso di esso. Il GAS Garfagnana fa dunque proprie tutte le ragioni e le preoccupazioni già esternate nelle scorse settimane dai portatori di interesse nel settore agro-alimentare della Valle, ad esempio dall'associazione Castanicoltori della Garfagnana, dal Consorzio Garfagnana Produce e da Coldiretti".



"Un impianto industriale di tale portata - spiegano -, fra l'altro vicino ai terreni di alcuni dei fornitori dello stesso Gas, declasserebbe l'agricoltura e l'allevamento locali e dunque danneggerebbe quella filiera corta da essi generata dietro alla quale c'è un ben preciso e rilevante significato economico, paesaggistico e di manutenzione dei suoli che non andrebbe trascurato, ma anzi incoraggiato e sostenuto da tutti. Quanto meno non danneggiato in modo irreversibile. In un territorio come il nostro che, chiaramente, non ha una vocazione industriale, la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche di qualità e dell'immenso patrimonio di biodiversità che ancora fortunatamente conserviamo dovrebbero essere prioritarie in ogni scelta politica".



"Il GAS Garfagnana - concludono - sarà pertanto attivo nella divulgazione del tema incenerimento e dei suoi rischi e darà la propria adesione alla manifestazione in fase di organizzazione contro il progetto di pirogassificazione la quale a breve dovrà vedere uniti tutti i cittadini e le associazioni a cui stanno a cuore l'ambiente e la qualità della vita nella Valle del Serchio".