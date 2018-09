Barga : fornaci di barga



Kme, Braccini (Fiom): "Rinnovo accordi, trovare intesa che guardi ai prossimi tre anni"

giovedì, 20 settembre 2018, 12:12

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom del gruppo Kme, interviene a seguito del vertice tenutosi ieri in azienda sul rinnovo degli accordi del 2016.



"Per il 25 settembre - esordisce - è previsto un incontro nazionale con la Kme Italy per discutere del rinnovo dell’accordo aziendale di gruppo che vede interessate le sedi di Fornaci di Barga, Serravalle Scrivia e Firenze".



"Il nostro obiettivo - dichiara - è quello di rilanciare il gruppo in Italia, favorire gradualmente il reintegro di tutti i lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali nel gruppo attraverso l’aumento dei volumi produttivi e la garanzia degli investimenti, così come concordato anche presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e definire un premio che dia risposte in termini di miglioramenti salariali a tutti i lavoratori".



"Vorremmo - spiega - trovare un’intesa che guardi ai prossimi tre anni, definisca in ogni sito gli specifici investimenti ed i tempi di attuazione, preveda incontri di verifica e analisi, anche attraverso strumenti già in essere come la commissione economica congiunta e permetta il superamento della fase congiunturale".



"Il settore della metallurgia e dei suoi derivati - conclude - è fondamentale per un paese industriale e deve essere salvaguardato. Una condizione di prospettiva industriale e di investimenti, oltre a confermare le garanzie occupazionali, aprirebbe anche prospettive positive per tutto l’indotto che ruota intorno a questo importante gruppo".