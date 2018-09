Barga : fornaci di barga



Kme, fumata nera su rinnovo accordi

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:26

di andrea cosimini

Quello che doveva essere un incontro decisivo, si è rivelato in realtà interlocutorio. Le parti hanno infatti esternato le proprie posizioni sul rinnovo degli accordi sottoscritti nel 2016, in merito alla gestione degli esuberi e al premio di risultato, rimandando però qualsiasi possibile sottoscrizione al 25 settembre. Il 2 ottobre, intanto, è stata già fissata un'assemblea tra i lavoratori dell'azienda per parlare dell'eventuale accordo raggiunto nella prossima settimana.



Al vertice Kme, tenutosi stamattina, hanno preso parte i dirigenti dell'azienda, le organizzazioni sindacali locali (Fim-Cisl, Uil-Uilm, Fiom-Cgil) e le rsu. Ogni parte ha espresso la sua intenzione ben sapendo, comunque, che sarebbe stato necessario comunque un nuovo incontro con i coordinamenti nazionali.



"Si è trattato di un incontro con i soli rappresentanti lucchesi - ha spiegato Mauro Rossi, segretario provinciale Fiom -. L'azienda ha ribadito l'importanza degli accordi nel raggiungimento dei risultati ed ha sottolineato ancora una volta la positiva fase congiunturale. L'idea manifestata dai dirigenti è stata quella di riprendere quindi il senso degli accordi del 2016 aggiornandoli con il periodo attuale e continuando con la formula del premio di risultato".



"Da parte nostra - ha sottolineato Rossi - abbiamo concordato sui risultati evidenti, ma specificando i grossi sacrifici che hanno dovuto compiere i lavoratori. Siamo quindi disponibili a discutere sul rinnovo degli accordi, ma cercando di ridurre al minimo, se non abolire, i sacrifici chiesti ai lavoratori. Tra questi: la lontananza del luogo di formazione e la coerenza delle mansioni di ri-formazione in vista del reinserimento. Abbiamo anche chiesto, alla luce dal calo di esuberi (da 90 a 64), di scrivere un cronoprogramma preciso delle persone che rientreranno nella produzione vera e propria. Infine, abbiamo chiesto di ridurre i giorni in cui gli operai rimarranno senza lavorare".



"L'azienda - ha concluso Rossi - ha preso semplicemente atto delle nostre posizioni. Per l'eventuale accordo però è tutto rimandato alla prossima settimana. La nostra posizione rimane quella di trovare un'intesa che non sia legata al solo anno di ammortizzatori, ma che abbia un respiro di almeno altri tre anni".