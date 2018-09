La Libellula: "Bonini modifichi immediatamente il regolamento di igiene"

Altri articoli in Barga

mercoledì, 12 settembre 2018, 16:41

L'ente di San Micheletto ha accolto la richiesta di Palazzo Ducale di destinare 18 mila e 300 euro dei 47 mila del contributo per l'acquisto di arredi per i laboratori e i tendaggi dell'ISI di Barga, alla sostituzione di porzione della tubazione di riscaldamento della medesima scuola

martedì, 11 settembre 2018, 10:39

Gino Da Prato, lucchese nel mondo, figlio di emigranti barghigiani a Newton Stewart ed oggi importante imprenditore nel settore della moda, è stato determinante nella raccolta fondi per la costruzione dell'ospedale in Scozia da 21 milioni di sterline

venerdì, 7 settembre 2018, 20:33

Il dissenso verso il progetto del pirogassificatore Kme sta sempre più risalendo la Valle del Serchio e questa volta a dire il proprio "no" convinto è il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) della Garfagnana con sede a Castelnuovo

giovedì, 6 settembre 2018, 19:09

La notte del 4 settembre il telescopio Newton da 40 cm dell'astrofilo Roberto Bacci ha ripreso una sequenza di immagini di un asteroide di circa 40 metri (stime lo danno da 25 a 75 m di diametro) che è stato inserito dal Minor Planet Center nella lista degli impattatori virtuali

mercoledì, 5 settembre 2018, 10:46

Sabato 8 settembre alle 15, presso Pieve di Loppia, si terrà il convegno "La Pieve di Loppia madre delle nostre chiese". La Pro Loco Santa Maria Assunta, in collaborazione con Istituto Storico Lucchese sez. Barga e Unitre Barga, propone un incontro di approfondimento culturale sulla Pieve, dai suoi mille anni di...

martedì, 4 settembre 2018, 18:04

In questi giorni a Barga, ormai nota come “The most Scottish town in Italy”, è possibile incontrare i tanti partecipanti della Scuola di musica canto e ballo scozzese diretto di Hamish Moore, con i loro strumenti sempre alla mano e apprezzare i bellissimi suoni della musica celtica e gaelica nelle...