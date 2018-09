Barga : fornaci di barga



La Libellula: "Pirogassificatore, mercato immobiliare a rischio"

venerdì, 21 settembre 2018, 14:56

Il gruppo per l'ambiente "La Libellula" torna a contrastare il progetto del pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga puntando i riflettori, questa volta, sulla probabile svalutazione immobiliare in Valle del Serchio a seguito della realizzazione dell'impianto.



"Il cittadino italiano ama la sua casa - esordisce il movimento -. Nel 2016 quasi otto italiani su 10 possedevano una casa di proprietà ad uso abitativo. Da sempre la casa è stato ritenuto il bene rifugio per eccellenza e anche se negli ultimi dieci/quindici anni la crisi ha eroso parte del valore delle abitazioni, di recente si respira un’aria diversa, una speranza di ripresa del settore immobiliare. Ma in Garfagnana e Media Valle questa aria di ripresa minaccia di diventare pestilenziale proprio per il valore delle abitazioni. Se dovesse infatti andare in porto il famigerato progetto di pirogassificazione di Kme, con il raggio di ricaduta delle sue polveri di oltre 50 Km, tutti quelli che nella valle hanno investito nelle abitazioni, compreso gli operai stessi di Kme, si troverebbero con le pive nel sacco".



"Chi mai vorrà comprare o affittare casa nelle vicinanze di un inceneritore? - afferma La Libellula - Chi non ha niente a che fare con Kme perderà molto se non tutto. E quello che Kme distribuirà come stipendio ai propri operai non basterà minimamente a risarcire la perdita di valore delle loro abitazioni. Guai allo sventurato che ha acceso un mutuo, dovrà continuare a pagare per anni, con innumerevoli sacrifici, un oggetto che non avrà più mercato. Il mercato immobiliare in Garfagnana, tanto caro agli stranieri, e particolarmente agli inglesi, crollerà irrimediabilmente. Di quanto? Possiamo ipotizzare da un 20 per cento ad un 40 per cento del valore originario dell’immobile. Sono percentuali che si trovano indicate sul web riferite anche a situazioni purtroppo già esistenti. Ma forse non bastano. Chi comprerà casa a Fornaci di Barga, con finestra vista inceneritore? Probabilmente nessuno".

"Quello che Kme promette come ricaduta occupazionale - spiega il movimento - verrà pagato da tutti i cittadini della Valle, a caro prezzo. Quindi tanto guadagno per uno a discapito degli altri. Quanto la svalutazione sia reale lo dimostra addirittura il fatto che nel 2017 il Tar del Lazio ha condannato la Regione a risarcire per 2,5 milioni di euro circa 100 cittadini di Colfelice, San Giovanni Incarico e Roccasecca, che avevano fatto ricorso, per il deprezzamento subito dai loro immobili a causa della presenza degli impianti di trattamento rifiuti".

"Solo nel comune di Barga - specifica - vi sono circa 5 mila 800 unità abitative (Classe catastale A) le cui rendite catastali complessive ammontano a 2 milioni e 580 mila euro circa, corrispondente ad un valore catastale di 258 milioni di euro. Con un impianto di incenerimento a Fornaci potremmo pertanto immaginare una perdita di valore delle nostre case da un ottimistico 50 milioni di euro a 100 milioni di euro, ripartiti su ognuno di noi. Questa ipotetica perdita di valore è calcolata sul mero dato di riferimento catastale delle nostre abitazioni, non sul valore reale/commerciale (notoriamente superiore), e non tiene nemmeno conto delle pertinenze (garage, cantine etc) come pure dei terreni edificabili su cui nessuno vorrà più costruire, o delle case che nessuno vorrà pià prendere in affitto. E riguarda solo il comune di Barga, a cui dovremmo aggiungere le perdite su Gallicano, Coreglia, Molazzana, Fosciandora, Fabbriche di Vergemoli per citare solo alcuni dei comuni limitrofi".

"Caro cittadino, pensa alla tua casa - conclude il movimento -. Pensa a quanto ci hai speso. Pensa al mutuo che hai pagato o che stai pagando. Poi inizia a pensare a quanto speravi di rivenderla o lasciarla ai tuoi figli. Inizia a togliere un 10, un 20, un 30, un 40, un 50 per cento man mano che dalla periferia della Valle ti avvicini a Fornaci. E tu che stai a Fornaci, accanto ad un mega inceneritore inserito in un contesto abitativo, a quanto pensi di riuscire a vendere la tua casa? Forse a zero, perché nessuno la vorrà. E’ questo quello che vogliamo?"