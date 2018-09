Barga



Medaglia d’oro a Tryon 2018 per la barghigiana Sara Morganti

giovedì, 20 settembre 2018, 14:33

di giulia del chiaro

È la barghigiana Sara Morganti ad aggiudicarsi il titolo di campionessa del mondo di para-dressage, ai FEI World Equestrian Games di Tryon 2018, conquistando la medaglia d’oro, nell’Individual Test del Grado I, con un punteggio di 74.750 percento.

Morganti, che nel 2014, ai mondiali di Caen, aveva ottenuto una medaglia d’argento sempre nella stessa categoria, ieri pomeriggio, in sella al suo baio di 13 anni, Royal Delight, è stata la penultima ad entrare assicurandosi, fin da subito, un posto sul podio con un punteggio non equiparabile. “Un ‘emozione unica per una vittoria in cui ho sperato fino in fondo – ha detto commossa la neo campionessa azzurra - ho attraversato un periodo difficile con problemi di salute che mi hanno reso complicato allenarmi, ma ho continuato, nonostante tutto, grazie a chi mi è sempre stato vicino ed è riuscito a darmi una spinta nei momenti in cui mi sentivo più demoralizzata. Devo molto a tutti loro: la mia famiglia, gli amici, gli sponsor e i miei due tecnici, Laura Conz e Alessandro Benedetti.”

Un traguardo che ricompensa l’amazzone della delusione, delle paralimpiadi di Rio 2016, dovuta ad un giudizio negativo di Royal Delight che non gli permise di passare la visita medica facendo sfumare il sogno olimpico. Proprio da allora l’atleta, insieme all’inseparabile Royal e forte del sostegno dei familiari e dei due tecnici che la affiancano, si è impegnata fino in fondo e ha lavorato con costanza e dedizione intraprendendo la strada che l’ha condotta a questa straordinaria vittoria.