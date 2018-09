Barga



Montemagni (Lega): "Inizio dell'anno in salita per l'istituto comprensivo di Barga"

giovedì, 13 settembre 2018, 14:22

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene per mettere in risalto le criticità in vista del nuovo anno scolastico all'istituto comprensivo di Barga.



"Le problematiche relative al mondo della scuola lucchese - esordisce - non si fermano solo al Paladini-Civitali di Lucca, ma anche all'istituto comprensivo di Barga. Sembra infatti che le criticità non manchino".



"Stiamo parlando di circa 800 studenti - afferma il capogruppo - spalmati nelle scuole, oltre che di Barga, anche di Fornaci, Filecchio e Castelvecchio Pascoli. In generale mancano un certo numero di aule e vi sono, tuttora, seri punti interrogativi riguardo all'impianto di riscaldamento alle medie barghigiane."



"E' auspicabile - dichiara - che quest'ultima problematica venga affrontata e risolta rapidamente, poiché, a prescindere dalle temperature ancora estive di questi giorni, l'autunno non tarderà ad arrivare; ci auguriamo, dunque, che la Provincia, ente preposto per questi lavori non perda tempo e renda possibile il normale svolgimento della didattica, in aule perfettamente riscaldate. Da rilevare, inoltre, una certa penuria di spazi-laboratorio che potrebbero creare qualche intoppo nell'organizzare al meglio le lezioni."



"Insomma - conclude amaramente Elisa Montemagni - come al solito una probabile mancanza di coordinamento ed operatività fra chi dovrebbe sanare tali questioni, rischia d'incidere su un anno scolastico che, pure nella zona di Barga, si annuncia tutto in salita."