Piano d'igiene comunale, Mastronaldi chiede un'integrazione

venerdì, 14 settembre 2018, 17:29

Mattinata di festa al Campone di Ivano Carlesi a Fornaci di Barga, dove i bambini del campo estivo si sono cimentati nel I Trofeo di atletica leggera giovanile. Un evento organizzato per celebrare a Fornaci il Mennea Day e che ha dimostrato anche come la struttura sarà, in futuro, perfettamente...

venerdì, 14 settembre 2018, 12:38

Il movimento per la difesa dell'ambiente "La Libellula" interviene dopo le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal primo cittadino di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei che ha dichiarato di sentirsi amareggiato per il “progressivo imbarbarimento” del dibattito che si sta sviluppando attorno alla questione del gassificatore di Kme

giovedì, 13 settembre 2018, 15:49

Weekend a base di buon cibo e prodotti artigianali e tessili dedicato alla stagione autunnale, in programma sabato 15 e domenica 16 settembre. La mostra-mercato, aperta al pubblico ad ingresso gratuito e con orario continuato 10-19, si propone come una grande festa per tutti nella piazza della tenuta

giovedì, 13 settembre 2018, 14:22

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene per mettere in risalto le criticità in vista del nuovo anno scolastico all'istituto comprensivo di Barga

giovedì, 13 settembre 2018, 11:46

Il progetto ha visto coinvolti i giovani in un’attività formativa sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente. Oggi il percorso formativo si chiude con la divulgazione del patto di corresponsabilità sul tema della sicurezza

giovedì, 13 settembre 2018, 09:35

Tragedia nella notte. Un giovane di Barga, Sebastian Keane di 25 anni, ha perso la vita dopo essere caduto dalla spalletta del Lungarno Pacinotti a Pisa. Ancora tutta chiarire la dinamica dell'incidente sulla quale stanno ora indagando i carabinieri. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 2.50