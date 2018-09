Barga : fornaci di barga



Polisportiva Val di Lago: "Un secco "no" al pirogassificatore"

venerdì, 21 settembre 2018, 17:13

Anche la Polisportiva Val di Lago prende posizione contro il pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga invitando a fare altrettanto a tutte le altre associazioni e comitati presenti sul territorio.

"Gli studi epidemiologici e i dati sulla qualità dell'aria della Media Valle del Serchio - spiega - non lasciano alcun dubbio: la situazione sanitaria e ambientale delle nostre zone è a forte rischio, già adesso abbiamo eccessi di mortalità e ricovero per varie malattie e sforamenti continui dei valori delle polveri sottili che ci inducono a ribadire un secco no al progetto. Oltre alla situazione sanitaria, che è quella che ci preme di più, ci sono poi molte altre questioni: che cosa accadrà al valore delle nostre case? Che cosa accadrà a tutti coloro che lavorano nei settori del turismo, del commercio e dei prodotti tipici?"

"Per tutte queste ragioni - dichiarano -, ci chiediamo come sia possibile che ci siano istituzioni politiche che possano anche solo prendere in considerazione una tale ipotesi".

"Saremo ben lieti di partecipare alla manifestazione del 13 ottobre indetta dal movimento La Libellula a Fornaci di Barga - conclude - e crediamo che sia arrivato il momento di schierarsi una volta per tutte in difesa della salute delle nostre famiglie e del futuro dei nostri figli".