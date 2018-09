Barga : fornaci di barga



Quasi 500 firme "online" contro il pirogassificatore

martedì, 4 settembre 2018, 15:05

Sono quasi 500 le firme raccolte sul portale avaaz.org contro la realizzazione del pirogassificatore a Fornaci di Barga. La petizione, da inviare al consiglio regionale toscano, è stata pubblicata sul sito il 1 settembre e, in pochissimi giorni, ha suscitato subito un ampio numero di adesioni.



"Constatato il vivo, sentito interesse e accertate le non poche preoccupazioni emersi in questi giorni tra gli abitanti non solo di Fornaci di Barga, ma anche di tutta la nostra Valle - si legge nel testo della petizione -, in merito alla decisione della Kme di dar vita ad un pirogassificatore a base di pulper e di scarti di cartiera, si sono avvertite l'esigenza e l'opportunità di dar vita ad una petizione, come questa, che porti ad evitare questo scempio. Tutti noi teniamo al posto di lavoro, ma in modo particolare ci sta a cuore la salute della gente e della Valle.



"Vogliamo, infine, - conclude la petizione - suggerire e mettere in dibattito la possibilità di soluzioni alternative al pirogassificatore, quali il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e l'utilizzo degli incentivi statali che prevedono energia a prezzo agevolato".



Clicca qui per firmare la petizione.