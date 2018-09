Barga : fornaci di barga



Rinnovo accordi, prosegue la trattativa alla Kme

martedì, 25 settembre 2018, 15:23

Si è svolto oggi l'incontro tra la direzione aziendale ed il coordinamento nazionale sindacale del gruppo Kme, facente seguito al vertice preliminare "lucchese" di martedì scorso, per discutere della situazione degli stabilimenti di Fornaci di Barga, Serravalle Scrivia e Firenze e sul rinnovo del contratto aziendale.



"L’azienda - dichiara il coordinamento nazionale Fim-Fiom-Uilm - ha messo in evidenza lo stato economico e patrimoniale del gruppo e confermato che vi saranno investimenti ed un rilancio dei siti produttivi in italia. Sindacalmente abbiamo messo in evidenza le varie criticità che permangono e la necessità di definire tempi certi per l’aumento dei volumi produttivi e un programma di rientro di tutti i lavoratori dipendenti nell’area metallurgica".



"Nel corso della trattativa - spiega il coordinamento - continueranno ad essere vigenti gli accordi in essere. Nell’ ambito dell’incontro è stato richiesto che venga istituito un premio per tutti i lavoratori che garantisca miglioramenti economici per i prossimi anni e si definisca un preciso piano industriale declinato per ogni sede produttiva".



Il coordinamento nazionale Kme, intanto, si riunirà nuovamente il 18 ottobre e il 22 ottobre è previsto un nuovo incontro con l’azienda.