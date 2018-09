Barga : fornaci di barga



Simonini: "Pirogassificatore, nessun imbarazzo dopo incontro Lega-Kme"

sabato, 1 settembre 2018, 11:24

Il segretario territoriale della Lega, Simone Simonini, interviene dopo l'incontro avvenuto mercoledì con la dirigenza Kme a Fornaci di Barga smentendo l'indiscrezione di un certo imbarazzo dei vertici locali del partito poiché l'incontro sarebbe avvenuto all’insaputa del segretario e del suo vice.

"Non posso smentire la notizia dell'incontro - esordisce Simonini - in quanto è avvenuto, come da programma, per conoscere ulteriori dettagli, novità, e/o stati di avanzamento del progetto “pirogassificatore”.

"La nostra posizione è limpida e lineare - dichiara il segretario -: prima si conosce, poi si valuta. Anche se ricordo, come già dichiarato in precedenza, non sarà la Lega ad autorizzare o meno il progetto. Ci siamo messi quindi a disposizione per la ricezione di tutte le informazioni utili, al fine di prendere la decisione migliore, con razionalità e serietà, cominciando però ad escludere chi ha fatto una campagna mediatica contro il nostro operato e movimento. Nelle prossime settimane infatti, grazie ad un lavoro di squadra, chiederemo una serie di documenti agli organi preposti e avanzeremo una serie di proposte alla stessa azienda".

Simonini però smentisce seccamente la notizia sull’imbarazzo dell’incontro: "Posso chiarire ai mal informatori che, se c'è stato un ingresso anticipato o posticipato, è dovuto ad un refuso, visto che l’incontro, inoltre, aveva come obiettivo quello di accompagnare altre forze politiche per conoscere nel dettaglio ciò che Kme intende fare, se ci saranno le dovute autorizzazioni, per il rilancio dello storico stabilimento".

"Più volte inoltre - aggiunge il segretario leghista - ci siamo proposti anche come catalizzatori di tutte le componenti per aprire un tavolo serio e ristretto con tutti i rappresentanti e per discutere seriamente e serenamente della situazione. Alcuni hanno accettato questo nostro invito, mentre altri, presi forse più da orgoglio personale a priori, hanno declinato".

"Posso in conclusione confermare - termina Simonini - che l’azienda è sempre stata disponibile ad ogni tipo di confronto e mi pare veramente strano che in molti parlino per sentito dire".