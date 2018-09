Barga



Suona la prima campanella, ed è già polemica per i trasporti

martedì, 18 settembre 2018, 11:49

di tommaso boggi

È iniziato ufficialmente per tutte le scuole della Mediavalle e Garfagnana il nuovo anno scolastico, anche se non senza alcune polemiche, soprattutto riguardo il rincaro dei biglietti del pullman e le condizioni di questi.

Argomento toccato da G. di Castelnuovo che ha definito questo atto come “ingiusto, perché le condizioni economiche generali non sono delle migliori ed in famiglie numerose come la mia questo rincaro è un problema”, altro punto toccato dai ragazzi intervistati è la condizione degli autobus: “antiquati,polverosi e spesso malfunzionanti” secondo E. di Borgo a Mozzano.

Un parere diffuso presso gli studenti questo e che ogni ragazzo ha sottolineato, evidenziando come “già per il prezzo che avevano prima del rincaro i biglietti non valevano la qualità del servizio, ora sembra una presa in giro” secondo le parole di T. da Barga.

Non mancano però i buoni propositi per l'anno scolastico che vanno da chi spera di “avere un anno produttivo sin dai primi giorni” come C. da Castelvecchio a chi semplicemente spera di “passare senza debiti”, a tutti loro va un in bocca al lupo per questa stagione scolastica che già ha avuto le prime polemiche ma che si spera nei prossimi mesi procederà serena per tutti i ragazzi.