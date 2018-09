Barga



Tutto pronto per il Festival d'Autunno al Ciocco

giovedì, 13 settembre 2018, 15:49

Tutto pronto per il Festival d'Autunno al Ciocco, il weekend a base di buon cibo e prodotti artigianali e tessili dedicato alla stagione autunnale, in programma sabato 15 e domenica 16 settembre.

La mostra-mercato, aperta al pubblico ad ingresso gratuito e con orario continuato 10-19, si propone come una grande festa per tutti nella piazza della tenuta.

Per dare il benvenuto alla nuova stagione alle porte sarà possibile degustare “necci” con ricotta, castagnaccio e altri prodotti a base di farina di castagne. A soddisfare il palato di tutti i gourmet anche i Presidi Slow Food pane di patate, biroldo e prosciutto bazzone, il farro IGP della Garfagnana, miele, confetture, formaggi locali ed altre eccellenze della Valle del Serchio.

Ampia scelta per hobbisti e appassionati con esposizioni di oggetti d’antiquariato, mobili restaurati, gioielli in pietre dure e collane fatte a mano, ceramiche e lavorazioni all’uncinetto.

Come la scorsa edizione, un’Art Gallery ospiterà dipinti, chitarre acustiche e classiche artigianali e le fantasiose sedie di Chair Art. Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli con giochi in legno, giochi giganti, animazione e i mini-musical “Coco” e “Rapunzel” (tutti e due i giorni alle 15 e alle 16.30). I visitatori potranno anche assistere ad alcune lavorazioni tipiche, come quella dello stagno e del legno, e alla realizzazione di ricami e cesti di vimini.

Da segnalare l’incontro con l’agronomo Claudio Lorenzoni sul giardinaggio hobbistico (sabato alle 16.30) e il gran finale in musica (domenica, sempre alle 16.30).

In programma anche escursioni a piedi guidate alla scoperta della Living Mountain con ritrovo allo stand Il Ciocco alle 10.30 e alle 15.30: “La stagione delle ghiande” con assaggio di “caffè” di ghianda (sabato) e il safari fotografico “Inseguendo i colori dell’autunno” (domenica).

L’evento, giunto alla sesta edizione e patrocinato dai Comuni di Barga e Fosciandora, prevede menù ad hoc nei ristoranti della tenuta. Per maggiori informazioni: tel. 0583 719272; e-mail events@ciocco.it.