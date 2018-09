Un asteroide a rischio di impatto osservato da un astrofilo di Castelvecchio

Altri articoli in Barga

mercoledì, 5 settembre 2018, 10:46

Sabato 8 settembre alle 15, presso Pieve di Loppia, si terrà il convegno "La Pieve di Loppia madre delle nostre chiese". La Pro Loco Santa Maria Assunta, in collaborazione con Istituto Storico Lucchese sez. Barga e Unitre Barga, propone un incontro di approfondimento culturale sulla Pieve, dai suoi mille anni di...

martedì, 4 settembre 2018, 18:04

In questi giorni a Barga, ormai nota come “The most Scottish town in Italy”, è possibile incontrare i tanti partecipanti della Scuola di musica canto e ballo scozzese diretto di Hamish Moore, con i loro strumenti sempre alla mano e apprezzare i bellissimi suoni della musica celtica e gaelica nelle...

martedì, 4 settembre 2018, 15:05

Sono quasi 500 le firme raccolte sul portale avaaz.org contro la realizzazione del pirogassificatore a Fornaci di Barga. La petizione, da inviare al consiglio regionale toscano, è stata pubblicata sul sito il 1 settembre e, in pochissimi giorni, ha suscitato subito un ampio numero di adesioni

martedì, 4 settembre 2018, 12:57

Nell’ambito del Barga Scottish Festival si terrà un appuntamento dedicato a John Bellany, artista considerato uno dei più autentici rappresentanti delle nuove tendenze della pittura contemporanea e il più importante artista della sua terra

lunedì, 3 settembre 2018, 10:23

Il movimento "La Libellula" chiede alla popolazione di informarsi sugli effetti di un pirogassificatore in Valle del Serchio e rinnova l'appello ai sindaci che non si sono ancora espressi a prendere una posizione decisa contro la sua realizzazione

lunedì, 3 settembre 2018, 08:51

Gli incontri informativi continuano il 12 settembre alle 10 sempre nella sede del Cnv e il 18 settembre in Mediavalle al Centro per l'Impiego di Fornaci di Barga alle 17