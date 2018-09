Barga



Un voto sull'operato di Salvini in consiglio a Barga. Simonini (Lega): "Una comica"

lunedì, 24 settembre 2018, 17:12

Simone Simonini, segretario territoriale della Lega, interviene in merito alla mozione richiesta dalla consigliera Francesca Tognarelli, da discutere giovedì nel consiglio comunale di Barga, sull’operato del ministro dell’interno Matteo Salvini.

"Evidentemente - esordisce il segretario - per Tognarelli non ci sono argomenti importanti nel suo comune, se non l’ossessione di discutere l’operato del leader leghista con una giunta Pd. Insomma, “una comica unica nel suo genere”, non solo nella nostra zona, ma crediamo in tutta Italia".

"Siamo molto curiosi - incalza Simonini - di chi, tra sindaco e giunta, con esattezza saprà dare risposte precise e dettagliate in merito al lavoro svolto dal ministro più amato dagli italiani, e quale sarà la votazione finale. Riteniamo questa un’azione esclusivamente mediatica e nemmeno ben riuscita, in quanto si parla di temi di politica nazionale che esulano dalle competenze dell’ente".

"In conclusione - termina il segretario leghista - invitiamo la consigliera Tognarelli al buonsenso, risparmiandole stucchevoli polemiche da social nell'assise del consiglio comunale, invitandola a prendere sul serio il ruolo a lei affidato dai cittadini. Chi sa se, a breve, sarà proprio lo stesso ministro Matteo Salvini a raccontare il proprio operato nel comune di Barga. Nel caso, non mancheremo di invitarla".