A Barga il mercatino con i prodotti tipici del territorio

martedì, 9 ottobre 2018, 15:33

Il corteo per dire "no" al pirogassificatore Kme incassa anche l'adesione di CasaPound Italia. Una delegazione provinciale del movimento sarà infatti presente sabato 13 ottobre a Fornaci di Barga, e sfilerà assieme agli altri partiti

lunedì, 8 ottobre 2018, 18:46

Presentazione del primo report di sostenibilità dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga in programma mercoledì 10 ottobre, alle 15, presso l'ex cinema Smi in viale Cesare Battisti. L'introduzione spetterà all'ad di Kme Italy SpA, Claudio Pinassi, mentre la presentazione sarà a cura di Francesco Ferrante di Greening Marketing Italia.

lunedì, 8 ottobre 2018, 17:17

È stata ufficialmente presentata la nuova stagione teatrale di Barga con ospiti di grandissimi livello (tra cui Luca Argentero, Nicolas Vaporidis, Lillo e Greg) oltre che varie iniziative per questo nuovo anno al Teatro dei Differenti che parte sulla buona scia dello scorso con il 5,3 per cento di presenze in...

domenica, 7 ottobre 2018, 15:15

Domani alle 17, presso il Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza a Prato, si svolgerà la presentazione del libro di Alessandro Affortunati ed Enrico Iozzelli "Gino Signori, Giusto tra le nazioni" sul pittore nato a Barga, ma pratese di adozione.

domenica, 7 ottobre 2018, 09:36

Anche il commissario provinciale Lega Toscana Ilaria Quilici interviene in merito al progetto relativo alla possibile costruzione a Fornaci di Barga di un pirogassificatore manifestando la propria completa contrarietà alla realizzazione di un simile impianto, associandosi alla posizione precedentemente espressa dal sindaco di Vagli, Mario Puglia e dal comitato "La Libellula"

sabato, 6 ottobre 2018, 18:19

Con una nota Potere al Popolo dichiara di aderisce convintamente alla manifestazione del 13 di ottobre a Fornaci di Barga contro il pirogassificatore in progetto presso l’azienda Kme