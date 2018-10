Barga : fornaci di barga



A Fornaci una manifestazione per dire "no" al pirogassificatore

martedì, 2 ottobre 2018, 13:52

Il movimento La Libellula invita tutti gli abitanti della Valle del Serchio e non solo a partecipare alla manifestazione di sabato 13 ottobre a Fornaci di Barga per dire "no" al pirogassificatore alla Kme e "sì" ad un modello socioeconomico sostenibile e compatibile con le caratteristiche della nostra Valle.



"La situazione ambientale e sanitaria della nostra Valle - spiega il movimento - è compromessa, come dimostrato dalle rilevazioni delle centraline e dai dati emersi dallo studio epidemiologico del dottor Annibale Biggeri. Un inceneritore nel cuore della nostra Valle aggraverebbe questa situazione già problematica, comprometterebbe la vita delle nostre comunità per generazioni e farebbe della Valle del Serchio lo smaltitoio dei rifiuti della Toscana e oltre. Con questa installazione gli abitanti della Valle verrebbero usati come cavie per testare un impianto di combustione del pulper che, di fatto, fino ad ora non è mai stato realizzato altrove".



Tutti sono invitati alla manifestazione: persone, famiglie, associazioni, enti, comunità, realtà commerciali e produttive, forze politiche e, non ultime, le istituzioni della nostra Valle. Le associazioni, gli enti e le aziende, se lo desiderano, possono comunicare la loro adesione alla manifestazione inviando una mail all'indirizzo info@movimentolalibellula.com. Le adesioni pervenute, se richiesto, potranno essere pubblicate sul sito www.movimentolalibellula.com per dare maggiore pubblicità all'evento.



Il ritrovo è alle 15,30 presso la zona industriale “Al Chitarrino” di Fornaci di Barga. La partenza è alle ore 16.



La manifestazione si concluderà in Piazza IV Novembre con l’intervento di autorità ed esperti.