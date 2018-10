Barga



Anche a Barga si festeggia la Settimana dell’allattamento

martedì, 2 ottobre 2018, 15:33

Sabato 6 ottobre a partire dalle 15.30 il personale del Dipartimento Materno Infantile del territorio della Valle del Serchio invita le mamme, i papà e la loro rete di supporto nel reparto di Ostetricia dell'ospedale San Francesco di Barga per una serie di iniziative organizzate in occasione della settimana mondiale dell’allattamento, che viene organizzata ogni anno.



La prima iniziativa della giornata sarà, alle 15.30, quella intitolata “Allattare, un'avventura. Condividiamo le nostre esperienze”; seguirà un incontro sul tema “Allattamento e lavoro. (Come) si può fare”. Chiuderà il pomeriggio di festa un piccolo rinfresco, con la consegna ad ogni partecipante di un piccolo ricordo dell'evento. La settimana per l’allattamento al seno, che si svolge ogni anno dal 1 al 7 di ottobre, riunisce gli sforzi di tutti i promotori dell’allattamento materno, governi, ed enti per sensibilizzare l’opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando in ogni edizione un tema diverso.



Quest’anno il motto è “Allattamento: base per la vita”. Infatti, l’allattamento ottimale contribuisce a prevenire ogni forma di malnutrizione con effetti positivi permanenti sui bambini e sulle madri. Allattare è una decisione che va a vantaggio del clima e garantisce la sicurezza alimentare anche in situazioni di crisi. Proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento è fondamentale per la salute del nostro pianeta e della sua popolazione. Oltre a essere il caposaldo per una sana crescita infantile, l’allattamento è anche alla base dello sviluppo di ogni paese. È il grande livellatore che può contribuire a interrompere il circolo della povertà.