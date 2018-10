Barga : albiano



Attenti al... buco

lunedì, 15 ottobre 2018, 17:29

di andrea cosimini

La segnalazione proviene dagli stessi abitanti del posto. Il buco, infatti, rappresenterebbe un potenziale pericolo per tutti i passanti, e soprattutto per i bambini, in quanto a ridosso della strada, poco segnalato e di importante profondità.



Siamo ad Albiano, piccola frazione del comune di Barga. Precisamente, sulla strada che porta in località “Le Capannelle”. Qui, a ridosso di un curvone, l’ultima devastante alluvione, quella del 2013, ha creato non pochi disagi agli abitanti della zona in quanto il piccolo canale locale, denominato Fosso del Maraccino, ha finito per straripare, a causa dell’ingente acqua raccolta dai due versanti, portando con sé terra e detriti ed intasando i tre ponticelli percorsi dal letto del fiumiciattolo.



Da allora di lavori di sistemazione sono stati fatti. Ma evidentemente non risolutivi. Da un paio di anni, infatti, gli abitanti del posto segnalano la presenza di un buco, profondo all’incirca 2-3 metri, formatosi proprio a seguito dei lavori.



“Dopo l’alluvione – racconta un cittadino della zona – la strada venne chiusa e due dei tre ponti attraversati dal canale vennero sistemati. Il canale in questione è solitamente molto silenzioso d’estate, ma pauroso d’inverno quando piove forte. Il buco che si era venuto a creare a seguito del nubifragio venne immediatamente tappato. Ma, passando l’acqua al di sotto della cavità, questo ha finito per riaprirsi”.



“Tante sono state le nostre segnalazioni – spiega questo cittadino – e come risposta vennero messi tre paletti di ferro, per delimitare la zona di pericolo, e un nastro rosso che però sono stati trasportati via dal vento forte che, certe volte, tira in zona. In seguito non è stato fatto altro intervento per risanare il buco. Semplicemente è stato messo un cartello di “lavori in corso” e una lamiera è stata gettata sopra come coperchio”.



Una misura insufficiente, come sostengono gli abitanti del posto, che chiedono invece un rapido intervento risolutivo da parte delle autorità competenti. “Il buco – spiega un cittadino - si trova su uno spiazzo dove, prima dell’alluvione, girava il pullman che veniva alle Capannelle per prendere i bimbi da portare a scuola. Io stesso sono molto in apprensione per i ragazzi che, molto spesso, la domenica passano per quel posto e possono farsi seriamente del male. Chiedo per cui che, chi di competenza, intervenga al più presto per risolvere, stavolta in maniera definitiva, questo problema”.