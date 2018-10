Barga



Dati su salute, Lega: "Su pirogassificatore la nostra posizione rimane attendista"

giovedì, 4 ottobre 2018, 18:03

Anche la Lega Mediavalle e Garfagnana era presente alla serata di presentazione del rapporto sullo stato di salute della popolazione della Valle del Serchio, predisposto dall'agenzia regionale di sanità, organizzata dal comitato "La Libellula" con la partecipazione di Ars, Arpat, e del professor Biggeri. In sala il segretario leghista, nonché consigliere provinciale, Simone Simonini, e il militante Paolo Giannotti.

"Il nostro operato - dichiarano i due esponenti - resta il solito, ovvero quello di conoscere il progetto che, ad oggi, come dichiarato da Arpat nella serata di ieri, non è ancora pervenuto nella loro disponibilità. Quindi non possiamo non essere attendisti al momento. Pur non essendo la Lega a dare le autorizzazioni necessarie, il movimento si impegna a dare un parere consultivo appena sarà possibile conoscerne i dettagli, coinvolgendo come in accordo i responsabili di partito e di governo".

"Per questo - conclude la Lega Mediavalle e Garfagnana - lasciamo momentaneamente, “in qualità di gestori”, la responsabilità di decisione al Partito Democratico quale amministratore comunale, provinciale e regionale. Ogni voce vicina al nostro movimento favorevole o contraria a priori, resta frutto del pensiero esclusivamente personale".