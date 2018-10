Barga



“Esperimenti Informali”, la prima mostra di Franco Bigagli

lunedì, 1 ottobre 2018, 15:50

di tommaso boggi

Si è tenuta dal 14 al 23 settembre, presso le Stanze della Memoria di Barga, “Esperimenti Informali”, la prima mostra di Franco Bigagli, 45 anni, artista e cittadino di Fornaci di Barga che, nonostante sia da poco nel mondo dell'arte, ha avuto sin da questa occasione un discreto successo che fa ben sperare per il suo futuro.

Signor Bigagli cosa l'ha portata a dipingere?

Mi sono avvicinato sin da piccolo all'arte in generale, disegnavo ed avevo molta curiosità soprattutto nel disegno, poi ho gradualmente smesso per trent'anni. Pochi anni fa ho iniziato ad avere questa voglia di ricominciare ad usare i colori, in quel periodo aprì lo studio di Nicola Salotti vicino casa mia che teneva corsi di disegno e di pittura ed è stato quello l'input, da quel momento ho iniziato ad avere voglia di sperimentare.

Infatti il nome della mostra è proprio “Esperimenti Informali”.

Appunto per quello, questi esposti sono una serie di “Esperimenti”: i miei primi lavori, prove... In questa mostra si tratta molto di giocare con le forme ed i colori, non c'è un filo conduttore, più che altro si è trattato di sperimentare.

Si identifica con qualche forma di corrente artistica?

Non credo di avere una corrente in particolare, mi piace molto Picasso, il cubismo, ma non mi identifico con nessun movimento artistico.