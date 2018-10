Barga



Food and Travel Awards: Il Ciocco Tenuta e Parco resort dell'anno

lunedì, 15 ottobre 2018, 15:19

Sulla base delle preferenze espresse dai lettori, dagli esperti del settore enogastronomico e turistico e dalla redazione di Food and Travel Magazine, Il Ciocco Tenuta e Parco è stato proclamato uno dei tre migliori resort del 2018.

La cerimonia di premiazione dei Food and Travel Awards si è svolta al Forte Village in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, alla presenza di editori Food and Travel di tutto il mondo, sponsor, istituzioni e giornalisti di settore. A ritirare la targa Alessandro Stefani, responsabile marketing e comunicazione del Ciocco Tenuta e Parco. Sul palco, l’editore dell’edizione italiana Pamela Raeli ha ricordato tra l’altro la storia del Ciocco, nel 1968 diventato il primo resort italiano, e la sua posizione privilegiata, all’interno di un parco di 600 ettari, in Toscana.

«Il Ciocco è un sogno che viene da lontano. Il ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa competizione – commenta Stefani -. Un grazie particolare all’intero team del Ciocco, senza il quale questo importante risultato non sarebbe stato possibile. Un lavoro di squadra svolto con professionalità e passione, che, se perseguito, porterà ad altre grandi soddisfazioni, ne sono sicuro».

I Food and Travel Awards sono dedicati alle eccellenze italiane ed internazionali che si sono contraddistinte per la loro qualità e i loro servizi in vari settori. Oltre all’hotel dell’anno (nella sottocategoria Resort, con Il Ciocco Tenuta e Parco, sono stati premiati lo stesso Forte Village e il Vinilia Wine Resort in Puglia), sono stati proclamati il ristorante dell’anno, i professionisti distintisi nel 2018 (maître, sommelier, enologo, cantina, chef, maestro gelatiere e pizzaiolo), le destinazioni dell’anno, i prodotti/materie prime e le aziende/organizzazioni di eccellenza.

Food and Travel Magazine è un bimestrale internazionale nato in Gran Bretagna nel 1995, editato nel mondo in inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, arabo, italiano e turco. I suoi contenuti spaziano dal mondo del food a viaggi e lifestyle.