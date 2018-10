Barga



Grandi nomi per la nuova stagione al Differenti

lunedì, 8 ottobre 2018, 17:17

di tommaso boggi

È stata ufficialmente presentata la nuova stagione teatrale di Barga con ospiti di grandissimi livello oltre che varie iniziative per questo nuovo anno al Teatro dei Differenti che parte sulla buona scia dello scorso con il 5,3 per cento di presenze in più e 265 posti occupati di media su poco più di 280 totali.

“L'organizzazione della stagione è uno sforzo che l'amministrazione fa volentieri ogni anno visto che il teatro è per Barga un vero è proprio vanto” ha detto l'assessore alla cultura Stefani, precisando poi come i lavori che stanno avvenendo nello stabile non interferiranno con lo svolgimento degli spettacoli.

“Una stagione che sarà degna di un teatro metropolitano”, così invece ha detto Simona Dell'Ertole della Fondazione Toscana Spettacolo, introducendo la presenza quest'anno di grandi nomi, come ad esempio Luca Argentero, Nicolas Vaporidis oltre che Lillo e Greg, con date che soddisferanno i gusti di tutti.



Tra le altre cose Dell'Ertole ha parlato delle nuove promozioni di quest'anno a cui si potrà accedere con la Carta dello Spettatore ottenibile in biglietteria, che consentirà di lasciare un biglietto “in sospeso” (pagare un biglietto utilizzabile da qualcuno che non potrebbe permetterselo), entrata gratuita per chi compie gli anni il giorno dello spettacolo e agevolazioni per gli universitari. Sarà inoltre possibile recensire lo spettacolo sul sito della Fondazione.

Altra novità portata dalla Fondazione Toscana Spettacolo sarà il Teatro Online, una web serie che vedrà il backstage degli spettacoli e alcune storie documentarie di persone dei territori dei teatri coinvolti. Saranno molte anche le iniziative parallele al teatro che verranno rese note nei prossimi giorni e vi sarà, come lo scorso anno, uno spettacolo completamente in inglese per le scuole di lingue barghigiane.