Barga



Inaugurata la nuova palestra riqualificata dell'Isi di Barga

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:19

di tommaso boggi

È stata inaugurata oggi la palestra riqualificata dell'ISI Barga che, dopo dei lunghi lavori, tornerà finalmente ad essere utilizzata dai ragazzi dell'istituto superiore.

Presente la preside Catia Gonnella oltre che svariate cariche istituzionali tra cui il sindaco Marco Bonini che ha ribaduto come quello di Barga sia “un polo scolastico importantissimo con oltre mille ragazzi a cui l'amministrazione presta, da sempre, la massima attenzione”.



Luca Menesini, presidente della provincia di Lucca già promotrice della recente riqualifica di una parte dell'istituto scolastico, che tramite un fondo di 390 mila euro dell'Istituto di Credito Sportivo Italiano ha finanziato i lavori nella palestra, ha invece espresso “un sincero ringraziamento a chi si è adoperato perché questi lavori avvenissero – ha detto Menesini – la vera sfida adesso è far conoscere a tutta la comunità quello che è stato fatto in questi. Vorremmo quindi annunciare nei prossimi giorni – ha concluso il presidente della provincia- un giorno di apertura della scuola alla cittadinanza in attesa di aprire presto un nuovo cantiere per l'ala ancora non riqualificata della scuola”.

Intervenuto anche il senatore Andrea Marcucci che ha precisato come “in questo polo, importante non solo per il comune ma per tutta la provincia e per la regione, sia fondamentale investire”.