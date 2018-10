Isi Barga, presentati i dati aggiornati sulla salute. Bonini: "Si trovi alternativa al pirogassificatore"

Altri articoli in Barga

mercoledì, 3 ottobre 2018, 08:42

Angelo Lazzeri Trio (composto da Angelo Lazzeri - chitarre, Guido Zorn - contrabbasso e Alessandro Fabbri - batteria) sarà ospite il 5 ottobre del Barga Jazz Club. Ingresso 5 euro. Una fantastica occasione per ascoltare live alcuni tra i migliori musicisti del panorama jazz italiano

martedì, 2 ottobre 2018, 15:33

Sabato 6 ottobre a partire dalle 15.30 il personale del Dipartimento Materno Infantile del territorio della Valle del Serchio invita le mamme, i papà e la loro rete di supporto nel reparto di Ostetricia dell'ospedale San Francesco di Barga per una serie di iniziative organizzate in occasione della settimana mondiale...

martedì, 2 ottobre 2018, 13:52

Il movimento La Libellula invita tutti gli abitanti della Valle del Serchio e non solo a partecipare alla manifestazione di sabato 13 ottobre a Fornaci di Barga per dire "no" al pirogassificatore alla Kme e "sì" ad un modello socioeconomico sostenibile e compatibile con le caratteristiche della nostra Valle

martedì, 2 ottobre 2018, 13:10

Il gruppo per l'ambiente "La Libellula" risponde ad una lettera ricevuta da un dipendente Kme sulla questione "pirogassificatore" ed approfitta per invitare tutti i dipendenti dell'azienda ad un incontro con gli esponenti del movimento

lunedì, 1 ottobre 2018, 15:50

Si è tenuta dal 14 al 23 settembre, presso le Stanze della Memoria di Barga, “Esperimenti Informali”, la prima mostra di Franco Bigagli, 45 anni, artista e cittadino di Fornaci di Barga che, nonostante sia da poco nel mondo dell'arte, ha avuto sin da questa occasione un discreto successo che...

lunedì, 1 ottobre 2018, 10:59

Il direttore della Cia, Alberto Focacci, esprime sinteticamente la posizione della Confederazione italiana agricoltori in merito al dibattito nato attorno alla conversione della Kme in un pirogassificatore