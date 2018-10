Karisma abbigliamento a Fornaci di Barga cede attività

Altri articoli in Barga

lunedì, 22 ottobre 2018, 18:05

Il Premio ha ottenuto anche nel 2018 un lusinghiero successo: centinaia i componimenti presentati, inediti ed editi, di cui molti anche nella sezione Giovani

venerdì, 19 ottobre 2018, 16:55

“Per le campane della nostra Pieve” è lo slogan coniato per pubblicizzare un pizza party che si terrà sabato 17 novembre presso i locali parrocchiali del paese a partire dalle 20. Ospite d’onore della serata sarà il nuovo pievano di Loppia, e titolare dell’unità pastorale del fondovalle barghigiano, don Giovanni Cartoni

giovedì, 18 ottobre 2018, 15:52

Sabato 20 ottobre un convegno e una mostra celebrano il centenario dall'armistizio 1918-2018, nella ricorrenza anche dei 100 anni dell'asilo Giovanni Pascoli di Fornaci di Barga

mercoledì, 17 ottobre 2018, 18:25

Il movimento "La Libellula", nel ribadire il grande successo del corteo di sabato, ci tiene però a lanciare un appello in merito alla discussione sul pirogassificatore a Fornaci di Barga, anche alla luce di alcuni episodi che si sarebbero verificati in contemporanea alla manifestazione

mercoledì, 17 ottobre 2018, 15:52

Il direttivo di Unitre Barga è già a lavoro da qualche settimana per coordinare il settimo anno accademico che partirà ufficialmente da lunedì 12 novembre. anche se quest’anno ci saranno due conferenze in anteprima: la prima con il relatore Ivo Poli che in occasione della Festa della Castagna farà una...

lunedì, 15 ottobre 2018, 17:29

La segnalazione proviene da Albiano, piccola frazione di Barga, dove gli abitanti del posto chiedono un intervento risolutivo per risanare un pericoloso buco generatosi a seguito dei lavori per l'alluvione del 2013 lungo la strada che porta a località "Le Capannelle"