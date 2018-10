Barga : fornaci di barga



Kme, primo report di sostenibilità dello stabilimento di Fornaci

lunedì, 8 ottobre 2018, 18:46

Si possono coniugare produzione industriale, occupazione e rispetto dell'ambiente? Come si inserisce un'azienda metallurgica in un territorio conosciuto per il suo patrimonio paesaggistico? Queste alcune delle domande a cui l'azienda Kme cercherà di rispondere nell'atteso incontro di presentazione del primo report di sostenibilità dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga in programma mercoledì 10 ottobre, alle 15, presso l'ex cinema Smi in viale Cesare Battisti.



L'introduzione spetterà all'ad di Kme Italy SpA, Claudio Pinassi, mentre la presentazione sarà a cura di Francesco Ferrante di Greening Marketing Italia. A seguire il dibattito.