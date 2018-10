Barga : fornaci di barga



Kme, siglata ipotesi di accordo

martedì, 23 ottobre 2018, 11:20

Nella notte di lunedì 22 ottobre è stata siglata l'ipotesi di accordo integrativo con Kme che sarà illustrata a tutti i lavoratori nelle assemblee convocate per giovedì 8 novembre e successivamente sottoposta al loro giudizio attraverso un referendum.

"Si tratta - esordisce Mauro Rossi, segretario generale Fiom Cgil Lucca - di un atto importante per una azienda che vuole superare un lungo periodo di difficoltà e mettere le basi per un suo rilancio attraverso gli investimenti produttivi annunciati anche in sede ministeriale".

"L'accordo - spiega - avrà una durata di tre anni così come triennale è il piano degli investimenti programmati. In questo periodo si prevede un progressivo reimpiego in attività produttive di tutto il personale finora collocato al massimo degli ammortizzatori sociali. Entro i primi tre mesi del 2019 tutto il personale finora utilizzato alla Social Valley, sulla montagna pistoiese, potrà rientrare all'interno del perimetro aziendale anche se in attività non direttamente produttive".

"E' stato confermato - sottolinea - l'impianto di premio di risultato concordato tre anni fa seppur in presenza di una società che non è ancora uscita definitivamente dalla crisi. Si è altresì mantenuta la corresponsione di una somma annua di 500€ sotto forma di Welfare: a questo proposito i lavoratori ( anche in questo caso con referendum ) potranno collettivamente scegliere se optare per la corresponsione in busta paga di un importo corrispondente al costo economico aziendale pari a 500 euro".

"Crediamo - conclude - che questa ipotesi di accordo, siglata unitariamente, possa essere una importante svolta che potrà accompagnare e consolidare una rispesa stabile per una azienda così importante per il nostro territorio e per un settore che deve essere, da tutti, mantenuto e valorizzato".