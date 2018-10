Barga : fornaci di barga



La Comunità del cibo alla manifestazione contro il pirogassificatore

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:14

La Comunità del cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana si è costituita circa un anno fa ed è finalizzata a migliorare il sistema alimentare del territorio mettendo in stretta relazione le produzioni agricole e zootecniche di zona con i consumatori locali. Ma non solo: oltre alla valorizzazione di mercato della filiera corta e quindi delle produzioni locali, ha un significato etico e culturale profondo.



"Attraverso questa Comunità - si legge nella nota -, che ad oggi conta 53 aderenti fra aziende, associazioni, Gas e cittadini, si vogliono infatti veicolare tutti i temi e i valori legati al cibo: storia e tradizione, paesaggio, rispetto del lavoro, tutela della biodiversità, sicurezza alimentare e legame con la terra e la natura in senso lato. È tutto ciò il presupposto per creare e rafforzare nel tempo una rete di consumatori e produttori locali ben definiti, condividenti metodi di coltivazione e allevamento rispettosi dell'ambiente e degli animali e in sinergia fra loro; in grado di curare, sostenere il territorio e consegnarlo integro alle future generazioni, con molteplici opportunità di ulteriore sviluppo sostenibile. Si tratta, dunque, di un progetto ambizioso e pieno di contenuti, che potrà interessare ogni abitante della Garfagnana e completare la valorizzazione di questa area soprattutto in senso turistico".



"Detto ciò - prosegue -, il Gruppo operativo di questa Comunità avverte nel progetto del pirogassificatore KME di Fornaci di Barga un serio pericolo verso il modello di gestione del territorio contemplato dalla Comunità stessa e, più in generale, dal percorso incentrato sulla valorizzazione agrituristica già da anni intrapreso dall'intera Valle del Serchio. Come noto, infatti, un inceneritore di grandissime dimensioni come questo che si prospetta, tra l'altro sperimentale e posto in una Valle chiusa fra le montagne come la nostra, con il fenomeno dell'inversione termica che provoca il ristagno al suolo degli inquinanti, significherebbe un danno enorme per le coltivazioni e gli allevamenti presenti intorno ad esso".



"Se malauguratamente - incalza - vi fosse l'autorizzazione per questo impianto (per smaltire 100 mila tonnellate di scarti di cartiera annui con connesso traffico pesante!) potremmo certamente dire addio alla "Valle del Bello e del Buono", alle nostre produzioni DOP e IGP, al valore di tutte le specie coltivate che rendono unica la nostra Terra, che le danno una cultura e una identità ben precisa e la contraddistinguono dagli altri luoghi d'Italia e del mondo. Il danno ambientale e d'immagine sarebbe grandissimo e la nostra Valle si connoterebbe allora come "un'area di smaltimento di rifiuti industriali", come la Valle del pirogassificatore (e questo nome certamente basta ad allarmare il target di turismo che ci siamo duramente conquistati in questi ultimi venti-trenta anni anche grazie a scelte politiche lungimiranti). Coloro che ricavano reddito dall'agricoltura e dall'agriturismo, dal turismo in generale, ma anche i restanti abitanti che hanno scelto e decidono di rimanere in Garfagnana per vivere in un ambiente sano e di qualità e i coltivatori custodi consapevoli della ricchezza che tramandano alle generazioni future, pertanto, devono opporsi con fermezza alla realizzazione di tale impianto".



"Nel pomeriggio di domani - conclude la COmunità -, per dire no al pirogassificatore, ci ritroveremo alla manifestazione di Fornaci (ore 15,30 ritrovo alla zona industriale "Al Chitarrino"): un appuntamento doveroso per chi ha a cuore il futuro della salute e della tutela ambientale nella nostra Valle".