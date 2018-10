Barga



La Libellula: "Studio epidemiologico, emersi dati allarmanti"

sabato, 6 ottobre 2018, 09:31

Il movimento "La Libellula" interviene dopo la presentazione, avvenuta nell’Aula Magna dell’ISI di Barga, dei dati sanitari della Valle del Serchio, coi dati di mortalità aggiornati al periodo 2007-2015 e quelli di ricovero aggiornati al 2017; lo studio effettuato dall’organo competente, l’Agenzia Regionale di Sanità, va ad aggiornare quello del professor Biggeri, fatto su dati raccolti fino al 2006; esso ha riguardato tutti i 20 comuni della Valle del Serchio, quindi i cinque della Mediavalle e i 15 della Garfagnana, che nel 2011 censivano circa 60 mila abitanti.

"Venendo ai dati più significativi illustrati dalla dottoressa Nuvolone - esordisce il movimento -, il dato sulla mortalità generale vede un eccesso sulla media regionale statisticamente significativo del 4.3 per cento sugli uomini, mentre sulle donne il dato è abbastanza allineato con quello regionale; a livello generale però la Media Valle ha una mortalità superiore del 6.2 per cento per gli uomini e del 4.6 per cento per le donne, mentre meglio sta la Garfagnana dove siamo approssimativamente in linea con la media regionale per entrambi i sessi; è però spacchettando il dato per le diverse cause di mortalità che emergono gli aspetti più allarmanti".

"Per le malattie coronariche (infarti) - prosegue - si ha un eccesso di mortalità del 21.9 per cento per gli uomini e del 28.5 per cento per le donne, in totale 201 morti nei 9 anni esaminati in eccesso rispetto alla media regionale; per le malattie respiratorie croniche del 25.1 per cento per gli uomini e del 23.6 per cento per le donne (64 morti in più) e per gli uomini anche per le altre malattie respiratorie (+30.7 per cento, + 48 morti); per le malattie urinarie un eccesso del 36.7 per cento per gli uomini e del 32.4 per cento per le donne (43 morti in più); fra le malattie dell’apparato digerente la cirrosi epatica miete 21 morti in più della media tra gli uomini; migliora la situazione invece per il tumore del polmone, in linea con l’andamento a livello generale di questa malattia, mentre ci sono situazioni più critiche su tumore dell’ovaio per le donne e tumore del fegato per gli uomini; i dati sui ricoveri confermano sostanzialmente quelli di mortalità; da ricordare che questi raffronti si fanno tramite dei rapporti “standard” che tengono conto dell’età come fattore di rischio, come è stato peraltro spiegato dalla Nuvolone (per i soliti fenomeni dei social che dicono che si muore di più di infarto perché abbiamo una popolazione più anziana della media regionale)".

"Ciò che impressiona - incalza il movimento - sui dati delle malattie coronariche, respiratorie e urinarie non sono soltanto le percentuali e i numeri assoluti di mortalità in eccesso ma anche la loro significatività statistica, ovvero il fatto che la loro certezza statistica è superiore al 99 per cento, un fatto che come sottolineato dal professor Biggeri ha pochi eguali nella ricerca epidemiologica: gli eccessi di mortalità su queste malattie sono quindi gravi e molto robusti statisticamente; andando ad analizzare per zona, generalmente i comuni della Media Valle vedono degli eccessi di mortalità superiori rispetto a quelli della Garfagnana su tutte queste malattie, eccezion fatta per quelle respiratorie dove sono presenti in entrambe le aree eccessi molto importanti, addirittura superiori per la Garfagnana sugli uomini; come sottolineato da Biggeri, la correlazione tra queste patologie, ad esempio quelle urinarie, e le emissioni di metalli pesanti, è scientificamente dimostrata in letteratura".

"Nella seconda parte della serata - racconta La Libellula - sono intervenuti il dottor Longo e la dottoressa Andreini di Arpat che hanno illustrato i primi dati dei rilievi effettuati a Fornaci nel 2018 dalla stazione mobile per le tre campagne dell’inverno, primavera ed estate, in attesa dell’ultima autunnale, quindi 45 giorni di dati; fortunatamente anche grazie alle condizioni metereologiche più favorevoli alla dispersione di inquinanti, i dati sono molto migliori di quelli del 2015-16, una annata che aveva al contrario avuto in tutta Italia un inverno più secco con meno vento e maggiori episodi di inversione termica, anche se i dati erano comunque molto peggiori di quelli di Fornoli e Capannori; stupisce che Fornaci abbia comunque un livello emissivo simile a quello di Capannori sul PM 2.5, una stazione con una notevole presenza di traffico e insediamenti industriali, mentre in genere le località collinari-montane hanno dati molto migliori (si prenda ad esempio la stazione di Montecerboli); come sottolineato dal prof. Biggeri quindi, se Fornaci già oggi parte con un livello di inquinanti simile a quello di un’area industriale e trafficata, la presenza di un’ulteriore fonte emissiva come il pirogassificatore, unita all’aumento della produzione di rame e al maggior traffico pesante conseguente, non può che rappresentare un peggioramento significativo della qualità dell’aria, tenuto conto anche dei fattori orografici e climatici specifici della nostra zona (inversione termica in primis)".

"Un discorso a parte - conclude il movimento - va fatto sulla querelle nata sull’inquinamento da caminetti: non è affatto stato detto che l’inquinamento in Valle del Serchio proviene in prevalenza da caminetti piuttosto che da altre fonti, è stato fatto solo un raffronto tra il PM10 emesso da un chilo di legna bruciata in un camino aperto e alcuni tipi di traffico veicolare (auto euro 0, euro 4 e simili); che i caminetti siano una fonte di PM 10 importantissima è indubbio e sarebbe utilissimo ammodernare i nostri impianti a legna, quando possibile sostituirli col metano, e ancor prima di questo efficientare le nostre abitazioni contro la dispersione di calore; tuttavia va sempre ricordato che le temperature di un inceneritore sono molto più alte di quelle di un caminetto e di conseguenza il particolato che originano e’ mediamente molto più fine e quindi pericoloso; inoltre andando ad analizzare anche gli altri inquinanti menzionati tra cui metalli pesanti e diossine, ovviamente fa molta differenza bruciare solo legna naturale secca non trattata rispetto a legna verniciata o scarti rivestiti in PVC se non addirittura plastiche e rifiuti vari, è ovvio che sta alla coscienza di tutti evitare questi comportamenti criminali; se rifiutiamo l’inceneritore di KME e poi ce ne facciamo uno in casa propria, oltretutto senza filtri, allora sì che potremmo definirci dei “sedicenti ambientalisti”!