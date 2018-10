Barga



Maltempo, scatta l'ordinanza di divieto accesso ai cimiteri comunali

lunedì, 29 ottobre 2018, 13:46

In considerazione dello stato di allerta - codice arancio - su tutto il territorio comunale per il rischio idrogeologico-idraulico e soprattutto per il rischio vento fino alle ore 24,00 di oggi, lunedì 29 ottobre, e visto che si stanno verificando cadute di rami dalle piante e di tegole e calcinacci dai fabbricati posti all’interno dei vari cimiteri comunali, il sindaco di Barga Marco Bonini ha emesso una ordinanza di divieto di accesso e di utilizzo di tutti i cimiteri del comune per l’intera giornata di oggi, 29 ottobre, fino alla cessazione dello stato di allerta meteo prevista per le 24.

L’ordinanza di divieto di accesso e utilizzo dei cimiteri comunali potrebbe continuare nel caso la regione Toscana dovesse emettere un prolungamento dell’allerta.