No al pirogassificatore, contestazione fuori dal centro ricerche

mercoledì, 10 ottobre 2018, 17:04

Si è tenuto oggi, presso il rinnovato centro ricerche “Luigi Orlando” di Fornaci di Barga, l’incontro sul primo bilancio di sostenibilità di Kme. Nei prossimi mesi l’ad Pinassi ha annunciato che verrà organizzato un secondo incontro per capire, stante l’analisi attuale, quale sarà l’impatto dei progetti che l’azienda ha intenzione...

martedì, 9 ottobre 2018, 18:49

Anche Zero Waste Italy, Zero Waste Europe ed Ambiente e Futuro aderiscono alla manifestazione di sabato 13 a Fornaci di Barga (ore 16 in zona industriale) indetta dal movimento "La Libellula" contro l'ipotesi di un pirogassificatore per bruciare lo scarto di pulper delle cartiere

martedì, 9 ottobre 2018, 16:00

Il 14 ottobre, seconda domenica del mese, mercatino a Barga, nel centro storico, e nel piazzale antistante Porta Reale speciale miele. Oltre ai banchi degli antiquari e di handmade, il mercatino ospita banchi di prodotti tipici del nostro territorio: salumi, confetture, biscotti, farro, lo zafferano e altro ancora

martedì, 9 ottobre 2018, 15:33

Il corteo per dire "no" al pirogassificatore Kme incassa anche l'adesione di CasaPound Italia. Una delegazione provinciale del movimento sarà infatti presente sabato 13 ottobre a Fornaci di Barga, e sfilerà assieme agli altri partiti

lunedì, 8 ottobre 2018, 18:46

Presentazione del primo report di sostenibilità dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga in programma mercoledì 10 ottobre, alle 15, presso l'ex cinema Smi in viale Cesare Battisti. L'introduzione spetterà all'ad di Kme Italy SpA, Claudio Pinassi, mentre la presentazione sarà a cura di Francesco Ferrante di Greening Marketing Italia.

lunedì, 8 ottobre 2018, 17:17

È stata ufficialmente presentata la nuova stagione teatrale di Barga con ospiti di grandissimi livello (tra cui Luca Argentero, Nicolas Vaporidis, Lillo e Greg) oltre che varie iniziative per questo nuovo anno al Teatro dei Differenti che parte sulla buona scia dello scorso con il 5,3 per cento di presenze in...