Barga : fornaci di barga



No al pirogassificatore, il Cipaf lancia la campagna "Io voglio"

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:00

Il Cipaf Ccn di Fornaci di Barga lancia la campagna “Io Voglio”, per sensibilizzare la popolazione sulla questione relativa alla possibile realizzazione di un impianto di pirogassificazione a Fornaci di Barga, mostrando immagini della Valle del Serchio nelle vetrine dei negozi.



"I negozi che hanno aderito all’iniziativa - spiega Giuseppe Santi, presidente del Cipaf - esporranno in vetrina immagini per ricordare a tutti il posto meraviglioso in cui viviamo, ed il nostro non deve essere interpretato, come di moda dire oggi, un "no" a prescindere, ma un momento di riflessione, perché non vogliamo la chiusura di Kme, vogliamo che Kme faccia valutazioni ampie non solo per sé stessa, ma anche ricordando ciò che la circonda".

"È in grado di garantirci tutto questo? - incalza Santi - Se ha una coscienza è ora di interrogarla, sa di aver preso tutte le precauzioni? Dormirà sonni tranquilli? E per Kme, in questo caso, intendiamo dirigenti e responsabili, che devono pensare alla salute delle loro famiglie, ma, che, molto probabilmente, non abitano in zona".

"Inoltre - conclude - non occorre fomentare odio, siamo una comunità, viviamo tutti nella stessa valle, dobbiamo essere uniti nell’interesse comune, postare messaggi che invitano a disertare le attività commerciali, perché il proprietario o chi ci lavora esprime la sua opinione, fa rabbrividire, perché creano solo un clima di tensione che incendia gli animi. Ogni altro commento è superfluo".